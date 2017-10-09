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09.10.2017 10:07

«Ростелеком» монополизирует подключение больниц к Интернету

«Ростелеком» стал монополистом в сфере подключения медицинских учреждений к Всемирной сети.

 

Об этом 9 октября пишут «Ведомости» со ссылкой на распоряжение правительства. Контракт с компанией Минкомсвязи заключит до конца октября, уточняет издание. Отметим, ранее министерство разместило запрос на оказание услуг на подключение медицинских организаций к Интернету у единственного поставщика. Общая стоимость этих работ — 1,93 млрд рублей, они должны быть завершены до конца этого года.

 

Напомним, на прошлой неделе «Ростелеком» стал единственным поставщиком фиксированной связи для госорганов. Это может увеличить выручку компании на 15 млрд рублей, посчитали «Ведомости». «Ростелеком» сейчас возглавляет бывший вице-губернатор Петербурга Михаил Осеевский.


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