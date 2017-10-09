В России могут ввести платную регистрацию домашних животных

Правительство разработало проект закона о правилах по учету и идентификации домашних животных.

Об этом 9 октября сообщает RNS со ссылкой на заявление зампреда комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы Владимира Панова РИА Новости. Панов уточнил, что владельцы домашних животных смогут выбрать — либо просто зарегистрировать питомца, либо чипировать его. Стоимость услуги пока не установлена.

Депутат Госдумы пояснил, что отсутствие регистрации для домашних животных «создает возможность для недобросовестных владельцев отказываться от своих животных», а также «уходить от ответственности в случае, если это животное совершило какой-либо ущерб имуществу или здоровью других граждан».