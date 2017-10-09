Еще
10:57 09.10.2017
Пришлите свою новость!
10:37
Военнослужащие-иностранцы смогут принимать участие в зарубежных операциях против террористов
10:24
С-400, «Буратино» и «Корнеты» отправятся в Саудовскую Аравию
10:20
Приставы заставили «Дальпитерстрой» заплатить дольщикам семь миллионов
10:15
Фестиваль для детей с проблемами слуха пройдет в Петербурге
10:12
АЗС в Сестрорецке обчистил человек в маске с обрезом
10:07
«Ростелеком» монополизирует подключение больниц к Интернету
10:00
В Петербурге умерла 19-летняя девушка - врачи четырех клиник не сумели поставить диагноз
09:55
В России могут ввести платную регистрацию домашних животных
09:51
Нефтепродукты в Славянку попали из стока, который стоит на балансе Водоканала
09:33
Минтруд защитит тех, кто жалуется на коррупцию
09:27
Ночь в клубе в Купчино закончилась для петербуржца выстрелом в грудь
09:23
СМИ: «Адмиралтейские верфи» могут получить заказ на платформу для арктического проекта
09:19
Акунин закончил последний роман о Фандорине
09:15
Финский шенген в Петербурге сделают за 11 дней
09:10
Прыжок через разделительную на Октябрьской набережной собрал 4 автомобиля
09:06
Пропавшего в Петербурге парня нашли мёртвым в Ленобласти
09:01
Росавиация станет «приоритетным надзорным ведомством»
08:50
Гражданина Китая ограбили средь бела дня у Казанского собора в Петербурге
08:44
В Петербурге за воскресенье «заминировали» 22 отеля и ТРК
08:38
На рынке в Москве только к утру ликвидировали открытый огонь
08:27
Грезы петербурженки о Турции закончились драмой в туалете Пулково
08:23
СМИ: Макрон едет в Петербург
08:18
Из пруда на юге Петербурга выловили тело утопленника
08:05
В деле о рекордной взятке в Минобороны появился гражданский
07:51
Фигуристка из России победила на турнире в Финляндии
07:44
СМИ: Турпутевки подорожают из-за краха «ВИМ-авиа»
08/10
Новый музей блокады Ленинграда построит Никита Явейн
08/10
На Дворцовой площади задержаны 20 человек, собиравшихся там ночевать
08/10
В Ростове-на-Дону горит рынок на 1200 квадратных метрах
08/10
В Петербурге умер известный оппозиционный активист Степаныч
08/10
«Лиговский проспект» открыли за 10 минут
08/10
На митинг за единство Испании в Барселоне пришло не менее 350 тыс. человек
08/10
Станция метро «Лиговский проспект» закрыта на проверку
08/10
В Москве у здания Госдумы задержаны 14 человек
08/10
Огромную пробку на Киевском шоссе вызвали дорожные работы и ДТП с автобусом
08/10
В Петербурге эвакуировали «Мегу», «Галерею», «Охта молл», «РИО» и гостиницу «Москва»
08/10
Прощание с Константином Сарсанией состоится 10 октября в Москве
08/10
Берлускони подарил Путину пододеяльник с изображением их рукопожатия
08/10
На парковке горящего в Москве рынка взрываются машины
08/10
В Египте суд приговорил к смертной казни 13 боевиков
08/10
На Ставрополье при падении легкомоторного самолета погибли два человека
08/10
Координатор «Открытой России» Пивоваров останется с полицейскими до суда
08/10
В Москве горит выставка деревянных домов
08/10
Водителя избили и задержали за отказ пропустить кортеж главы МВД Дагестана
08/10
Новая неделя в Петербурге начнется с ливней и усиления ветра
08/10
На Проспекте Большевиков столкнулись три иномарки, пострадал младенец
08/10
В Латвии во время ралли разбился вертолет, погиб человек
08/10
Против независимости Каталонии в Барселоне выступили десятки тысяч человек
08/10
В Хабаровском крае на трассе перевернулся автобус с 44 пассажирами
08/10
В Москве вновь собравшихся на Манежной площади задержали полицейские
08/10
В Гане в результате взрывов на АЗС погибли шестеро, десятки ранены
08/10
Минтранс: «ВИМ-Авиа» завершила активную фазу перевозок пассажиров
08/10
Южную Финляндию накроют дожди
08/10
На Гражданском проспекте мужчина нашёл на лестнице повешенного соседа
08/10
В Петербурге 7 октября после звонка о взрывах проверяли все станции метро
08/10
ЧМ-2018: обратный отсчет уже открыт, а стадионы – еще нет
08/10
Инкассаторы сбили ребенка на пешеходном переходе
08/10
В Госдуме ожидают принятия закона о запрете контактных зоопарков в ближайшие месяцы
08/10
Атака телефонных террористов выгнала на улицу около 30 тыс. петербуржцев
08/10
В Китае отчитались о наказании за коррупцию 1,3 млн чиновников за 4 года
08/10
В заброшенном Доме культуры в центре Петербурга нашли труп
08/10
СМИ: В номере убийцы из Лас-Вегаса нашли записку с расчётами расстрела
08/10
В Москве после лавины ложных звонков задержали телефонного «минёра»
08/10
Новый посол США в РФ назвал своей целью восстановление доверия между державами
08/10
«Ладожскую» закрывали на 13 минут на проверку
08/10
Трамп обвинил Иран в финансировании КНДР
08/10
Следствие выясняет, почему на самом деле скорая не успела к умирающей во время протестов в Петербурге
08/10
Полиция разогнала ночную акцию протеста на Манежной площади в Москве
08/10
Российский гимнаст Белявский стал вторым в финале ЧМ в упражнении на коне
08/10
После расстрела семьи моряка в Петербурге возбудили дело
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
09.10.2017 09:51

Нефтепродукты в Славянку попали из стока, который стоит на балансе Водоканала

Специалисты обнаружили предполагаемый источник загрязнения нефтепродуктами реки Славянки в Петербурге. Поиски вели с помощью квадрокоптера.

Как сообщили 9 октября в пресс-службе Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу, государственные инспекторы проверили официальные выпуски предприятий, имеющих разрешение сбрасывать сточные воды в реку. Беспилотник ГУП «ПИЛАРН» зафиксировал пенистую воду, которая под сильным напором выходила из одного выпуска. Выяснилось, что он принадлежит «ОбщМету», находящемуся с 2005 года на балансе Водоканала Санкт-Петербурга.

«Через вышеуказанный выпуск осуществляется водоотведение без очистных сооружений таких абонентов как ОАО «Российские железные дороги», ФКУ «Исправительная колония №5», представительства коммерческой компании «Минтаро Коммершиал Инк», ООО «Санкт-Петербургский Хлебокомбинат №7», ООО «Фиорд» и ООО «Сиб-Центр», – сообщили в ведомстве.

Лаборатория отобрала пробы воды, результаты которых пока не сообщаются. По факту возбуждено административное дело о нарушении правил водопользования.

Утром 5 октября петербуржцы заметили нефтяной шлейф, который растянулся от устья реки Славянки до местного железнодорожного моста. Нефтяные пятна заметили также в Неве в районе Рыбацкого проспекта у дома №18.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Компания КЕЙ
09.10.2017 10:00

Специалисты КЕЙ рассказали, какие устройства помогут обезопасить ребенка

Благодаря современным технологиям, родители больше не должны постоянно находиться рядом с ребенком, чтобы обеспечить его безопасность - теперь эту задачу могут частично принять на себя специальные устройства. Специалисты компании КЕЙ познакомят Вас с основными типами гаджетов детской безопасности
Компания КЕЙ
07.10.2017 10:00

Как выбрать фильтр для воды: обзор основных типов устройств от компании КЕЙ

Чистая вода - залог здоровья и долголетия, поэтому фильтр для воды должен быть в каждом доме. Специалисты компании КЕЙ помогут Вам разобраться с тем, какими бывают фильтры и в чем их особенности
Компания Setl City
06.10.2017 14:57

Компания Setl City торжественно открыла детский сад

В ЖК «Вена» микрорайона «Семь столиц» в Кудрово сегодня состоялось торжественное открытие третьего детского сада с бассейном на 140 малышей, построенного Setl City
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Нефтепродукты в Славянку попали из стока, который стоит на балансе Водоканала
Новый музей блокады Ленинграда построит Никита Явейн
В Петербурге умер известный оппозиционный активист Степаныч
«Лиговский проспект» открыли за 10 минут
Новая неделя в Петербурге начнется с ливней и усиления ветра
В Петербурге 7 октября после звонка о взрывах проверяли все станции метро
Атака телефонных террористов выгнала на улицу около 30 тыс. петербуржцев
«Ладожскую» закрывали на 13 минут на проверку
В Петербурге помощник координатора штаба Навального оштрафован на 20 тысяч рублей
Правозащитницу, пострадавшую при задержании на несогласованной акции, доставили в больницу
Блокадников имеют в виду
Следующая остановка - декабрь
Байкеры заглядываются на «Красный треугольник»
«Стрелка в Петербурге»: 5 проектов для побережья Финского залива
Как в Петербурге увольняют главных врачей
Пресса не хочет уходить из метро
Как МИЦ «Известия» пропиарили «Фонтанку»
Град Петров
Реновация-в СПб.нет
Море становится ближе
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Новый музей блокады Ленинграда построит Никита Явейн

На Дворцовой площади задержаны 20 человек, собиравшихся там ночевать

скриншот видео с сайта youtube.com

В Москве горит выставка деревянных домов

Новости компаний
Компания КЕЙ
09.10.2017 10:00
Специалисты КЕЙ рассказали, какие устройства помогут обезопасить ребенка
Благодаря современным технологиям, родители больше не должны постоянно находиться рядом с ребенком, чтобы обеспечить его безопасность - теперь эту задачу могут частично принять на себя специальные устройства. Специалисты компании КЕЙ познакомят Вас с основными типами гаджетов детской безопасности
Компания КЕЙ
07.10.2017 10:00
Как выбрать фильтр для воды: обзор основных типов устройств от компании КЕЙ
Чистая вода - залог здоровья и долголетия, поэтому фильтр для воды должен быть в каждом доме. Специалисты компании КЕЙ помогут Вам разобраться с тем, какими бывают фильтры и в чем их особенности
Компания Setl City
06.10.2017 14:57
Компания Setl City торжественно открыла детский сад
В ЖК «Вена» микрорайона «Семь столиц» в Кудрово сегодня состоялось торжественное открытие третьего детского сада с бассейном на 140 малышей, построенного Setl City
Холдинг RBI
06.10.2017 12:19
Двор, созданный «Северным городом», претендует на звание самого благоустроенного
Дом у Московского TIME компании «Северный город» стал участником ежегодного городского смотра-конкурса на лучшее комплексное благоустройство
Securika St. Petersburg
06.10.2017 10:00
Securika St. Petersburg - приоткрывает завесу событий
В преддверии выставки Securika St. Petersburg организаторы выставки пообщались с участниками и задали им несколько вопросов. Как результат - цикл публикаций, где будут представлены ответы участников, чтобы специалисты заранее смогли оценить преимущества посещения выставки Securika St. Petersburg
Фото Pixabay.com
05.10.2017 17:01
«Эталон ЛенСпецСМУ» запускает сервис «Такси в офис продаж»
С 4 октября с целью повышения качества обслуживания клиентов компания «Эталон ЛенСпецСМУ» запустила новый сервис «Такси в офис продаж» - компания оплачивает потенциальным клиентам стоимость поездки на такси до офиса продаж
Холдинг RBI
05.10.2017 16:13
«Северный город» передал Петербургу новый детский сад
Компания «Северный город» (входит в RBI) передала в собственность города новый детский сад на территории жилого комплекса Green City на проспекте Александровской фермы
ГК «Эталон»
05.10.2017 10:25
ЖК Botanica от «Эталон ЛенСпецСМУ» получил аккредитацию сразу трех банков
ПАО «АК БАРС» БАНК, АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» аккредитовали новый жилой комплекс бизнес-класса Botanica, который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» возводит в Петроградском районе Санкт-Петербурга
АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
04.10.2017 16:53
Жилой комплекс ЮИТ «Смольный проспект» - «Лучший объект жилищного строительства»
Элитный жилой комплекс «Смольный проспект» компании «ЮИТ Санкт-Петербург» признан победителем конкурса «Лидер строительного качества – 2017». Располагающийся рядом с архитектурным ансамблем Смольного, жилой комплекс, создаваемый по проекту всемирно известного испанского архитектора Рикардо Бофилла, занял первое место в номинации «Лучший объект жилищного строительства»
Securika St. Petersburg
04.10.2017 15:48
Выставка технических средств охраны и оборудования состоится в Петербурге 25-27 октября
С 25 по 27 октября 2017 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» пройдет 26-я Международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika St. Petersburg
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.