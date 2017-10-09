Нефтепродукты в Славянку попали из стока, который стоит на балансе Водоканала

Специалисты обнаружили предполагаемый источник загрязнения нефтепродуктами реки Славянки в Петербурге. Поиски вели с помощью квадрокоптера.

Как сообщили 9 октября в пресс-службе Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу, государственные инспекторы проверили официальные выпуски предприятий, имеющих разрешение сбрасывать сточные воды в реку. Беспилотник ГУП «ПИЛАРН» зафиксировал пенистую воду, которая под сильным напором выходила из одного выпуска. Выяснилось, что он принадлежит «ОбщМету», находящемуся с 2005 года на балансе Водоканала Санкт-Петербурга.

«Через вышеуказанный выпуск осуществляется водоотведение без очистных сооружений таких абонентов как ОАО «Российские железные дороги», ФКУ «Исправительная колония №5», представительства коммерческой компании «Минтаро Коммершиал Инк», ООО «Санкт-Петербургский Хлебокомбинат №7», ООО «Фиорд» и ООО «Сиб-Центр», – сообщили в ведомстве.

Лаборатория отобрала пробы воды, результаты которых пока не сообщаются. По факту возбуждено административное дело о нарушении правил водопользования.

Утром 5 октября петербуржцы заметили нефтяной шлейф, который растянулся от устья реки Славянки до местного железнодорожного моста. Нефтяные пятна заметили также в Неве в районе Рыбацкого проспекта у дома №18.