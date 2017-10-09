Фестиваль для детей с проблемами слуха пройдет в Петербурге

В Санкт-Петербурге 10 октября на сцене Академической капеллы пройдет II Международный фестиваль «Волшебная симфония», в котором примут участие дети с ограниченными возможностями по слуху.

Основная задача фестиваля – творческая реабилитация детей с нарушением слуха, развитие личности и способности самовыражения его участников, а также показать широкой общественности, что любой ребенок с нарушениями слуха может вести обычный образ жизни: слышать, говорить, проявлять вокальные и музыкальные способности.

Впервые фестиваль прошел в 2016 году. Его организаторами стали СПб ЛОР НИИ, СПб ГБУК «Петербург-Концерт», родительское объединение «Я слышу мир» и альманах социального партнерства «Русский Меценат» при поддержке правительства Петербурга и Законодательного собрания. Тогда впервые в России дети, которые никогда ничего не слышали или потеряли слух в раннем возрасте, вышли на профессиональную сцену. Они выступали не только наравне со слышащими сверстниками, но и вместе со звездами эстрады.

В этом году ребята также выступят вместе с именитыми артистами. Для маленьких гостей фестиваля перед концертом будет представлена развлекательная программа, а для специалистов и родителей в рамках мероприятия пройдут семинары и мастер-классы.

Гостей ждут 10 октября в Академической капелле. Начало концерта в 19.00. Вход свободный.