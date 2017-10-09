Минтруд защитит тех, кто жалуется на коррупцию

Министерство труда России предложило защитить от увольнения тех, кто рассказывает о коррупции на своей работе.

Соответствующие поправки ведомство хочет внести в закон «О противодействии коррупции». Согласно предложенным 9 октября изменениям, госслужащие и сотрудники частных компаний, которые сообщат своему руководству или в правоохранительные органы о коррупции, смогут получить защиту от государства. Например, их нельзя будет уволить без решения специальной комиссии, также не удастся сократить им отпуск или урезать премию.

Кроме того, тот, кто сообщит о коррупции, получит право на бесплатную юридическую помощь, а сведения о нем будут строго конфиденциальны.