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09.10.2017 09:33

Минтруд защитит тех, кто жалуется на коррупцию

Министерство труда России предложило защитить от увольнения тех, кто рассказывает о коррупции на своей работе.

 

Соответствующие поправки ведомство хочет внести в закон «О противодействии коррупции». Согласно предложенным 9 октября изменениям, госслужащие и сотрудники частных компаний, которые сообщат своему руководству или в правоохранительные органы о коррупции, смогут получить защиту от государства. Например, их нельзя будет уволить без решения специальной комиссии, также не удастся сократить им отпуск или урезать премию.

 

Кроме того, тот, кто сообщит о коррупции, получит право на бесплатную юридическую помощь, а сведения о нем будут строго конфиденциальны.

 

 

 

 


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