Ночь в клубе в Купчино закончилась для петербуржца выстрелом в грудь

Полиция Фрунзенского района Петербурга разбирается, почему после посещения 8 октября ночного клуба местного жителя в тяжёлом состоянии забрала скорая. Пациент оказался предсказуемо нетрезв и не смог объяснить происхождение своих ран.

Как стало известно «Фонтанке», бригада медиков забрала пострадавшего от дома 34/16 по Дунайскому проспекту незадолго до пяти часов утра. У мужчины диагностировали сотрясение мозга, травму головы и открытую рану грудной полости, судя по виду, нанесённую из травматического оружия. Его состояние, как и степень опьянения, по некоторым данным, были тяжёлыми.

Тем не менее удалось установить, что мужчине – 41 год, живёт он в Купчино, и ночь на воскресенье провёл в местном клубе «Зодиак». Там же около трёх часов ночи встретил незнакомца, с которым, по всей видимости, не нашёл общего языка и подрался. Что стало с его противником – неизвестно, но сам пострадавший смог отойти от клуба только на 500 метров.