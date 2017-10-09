СМИ: «Адмиралтейские верфи» могут получить заказ на платформу для арктического проекта

Строительством плавучей обсерватории для Росгидромета могут заняться в Петербурге. По данным СМИ, она внесена в расписание входящих в ОСК «Адмиралтейский верфей».

Как сообщает 9 октября «Коммерсант», предприятию может достаться заказ на строительство спецсудна для исследований в глубокой Арктике — ледостойкой самодвижущейся платформы «Северной полюс». На реализацию проекта в 2018–2020 годах государство готово выделить 7 млрд руб. Участие именно платформы в арктическом проекте необходимо из-за того, что на фоне таяния льда ученым все сложнее найти стабильное место для дрейфующей станции.

Такие станции используются для изучения морского льда, атмосферы и экологии Арктики, в том числе для обеспечения задач ВМФ, полетов авиации, выпуска прогнозов погоды. А платформа, которую должны построить на верфях, сможет двигаться во льдах без привлечения ледокола, а по запасам топлива будет иметь автономность в два-три года, встроенное оборудование, вертолетную площадку и срок службы 25 лет.