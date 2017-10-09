Пропавшего в Петербурге парня нашли мёртвым в Ленобласти

Молодой человек погиб под колёсами электрички в Выборгском районе Ленинградской области вечером 8 октября. К этому времени его уже несколько часов искали родственники в Петербурге.

Как стало известно «Фонтанке», около половины седьмого вечера парень оказался на пути скоростного поезда, следовавшего из Петербурга в Выборг. По словам очевидцев, ЧП произошло в полукилометре от станции Песочная. Молодого человека, в котором по студенческому билету опознали 27-летнего горожанина, спасти не удалось.

По информации «Фонтанки», за несколько часов до трагедии в полицию Фрунзенского района обратился его отец. По его словам, сын ушёл из дома около трёх часов дня и больше на связь не выходил. По некоторым данным, беспокойство мужчины было вызвано в том числе тем, что сын был знаком врачам психоневрологического диспансера.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.