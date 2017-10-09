Росавиация станет «приоритетным надзорным ведомством»

Росавиация станет одним из главных ведомств по реализации проекта реформы контрольно-надзорной деятельности.

Об этом 9 октября сообщает RNS со ссылкой на министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Издание приводит слова чиновника: «В соответствии с поручением вице-премьера Аркадия Дворковича прошу подготовить предложения по включению Росавиации в перечень приоритетных надзорных ведомств, реализующих проект по реформе контрольно-надзорной деятельности».

Абызов уточнил, что такое решение связано с проблемами, скопившимися в авиационной отрасли — в первую очередь министр упомянул о проблемах «ВИМ-Авиа»: «Речь идёт о необходимости внедрения лучших практик риск-ориентированного подхода, профилей риска. Ситуацию по «ВИМ-Авиа» вы все знаете. И знаете о справедливых замечаниях президента и соответствующих кадровых решениях, которые в большей части касаются вопросов качества государственного надзора. Поэтому для исправления ситуации мы будем заниматься в том числе и совершенствованием работы Росавиации», – заявил он.