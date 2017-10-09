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09.10.2017 08:50

Гражданина Китая ограбили средь бела дня у Казанского собора в Петербурге

После встречи с русским «гостеприимством» в центре Петербурга 8 октября гражданин Китая стал беднее на фототехнику и крупную сумму в евро. Поиском злодеев занялась полиция.

 

Как стало известно «Фонтанке», сообщение о нападении на 62-летнего китайца у дома 3 по Казанской площади, где расположен собор иконы божьей матери Казанской, поступило от гида группы иностранцев около 16.30 в воскресенье. По его словам, за пять минут до этого несколько мужчин окружили иностранного пенсионера и отняли у него сумку с фотоаппаратом и объективом известной китайской марки, мобильный телефон, а также 1200 евро. После чего растворились в толпе туристов.

 

Сумму ущерба пострадавший оценил в 100 тысяч рублей.


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