Гражданина Китая ограбили средь бела дня у Казанского собора в Петербурге

После встречи с русским «гостеприимством» в центре Петербурга 8 октября гражданин Китая стал беднее на фототехнику и крупную сумму в евро. Поиском злодеев занялась полиция.

Как стало известно «Фонтанке», сообщение о нападении на 62-летнего китайца у дома 3 по Казанской площади, где расположен собор иконы божьей матери Казанской, поступило от гида группы иностранцев около 16.30 в воскресенье. По его словам, за пять минут до этого несколько мужчин окружили иностранного пенсионера и отняли у него сумку с фотоаппаратом и объективом известной китайской марки, мобильный телефон, а также 1200 евро. После чего растворились в толпе туристов.

Сумму ущерба пострадавший оценил в 100 тысяч рублей.