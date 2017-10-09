В Петербурге за воскресенье «заминировали» 22 отеля и ТРК

Очередная волна анонимных звонков захлестнула Петербург вечером 8 октября. За два часа поступило 22 сообщения о минировании, после которых на улице оказались больше 14 тысяч человек в разных районах города.

Как стало известно «Фонтанке», звонки с предупреждениями от неизвестных сыпались с половины восьмого до половины девятого вечера. Дальше телефонные хулиганы взяли двухчасовую паузу, и продолжили только в 22:22. Сообщения поступали до начала полуночи. Среди «заминированных» объектов оказались исключительно места с повышенным скоплением людей: торгово-развлекательные центры и отели.

Как уже писала «Фонтанка», бомбу искали в торговом центре «Охта Молл» на Якорной улице, откуда вывели больше 1700 посетителей и сотрудников, и в ТРК «РИО» на Фучика, который в экстренном порядке покинули три тысячи покупателей. Также телефонные террористы сорвали шоппинг посетителям «Мега Дыбенко» в Ленобласти, откуда эвакуировали больше 7,5 тысяч человек, и ТЦ «ПИК» рядом с метро «Сенная», который покинули порядка 500 сотрудников и посетителей.

Кроме того, воскресным вечером опустел торговый центр «Гранд Каньон» на Энгельса, одноимённая гостиница на Шостаковича, отели «Авенти» на Гончарной, «Мариотт» на набережной канала Грибоедова, «Соната» на Гороховой, «Невский берег» на Невском проспекте и «Мойка, 5» на набережной реки Мойки.

Помимо этого, сотрудники правоохранительных органов проверяли ещё 11 адресов. Ни в одном случае ничего взрывоопасного найдено не было. Вычислить тех, кто сорвал воскресный отдых более чем 14 тысяч человек и добавил работы 166 полицейским, не удалось.