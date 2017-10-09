На рынке в Москве только к утру ликвидировали открытый огонь

Открытое горение в торговом центре «Синдика» удалось потушить только к утру 9 октября.

Об этом сообщает управление МЧС по Московской области. Напомним, пожар начался во второй половине дня 8 октября. Пламя охватило площадь более чем в 55 тыс. кв. м. Из здания эвакуировали 3 тыс. человек, по предварительным данным пострадали восемь человек. Для тушения пожара МЧС задействовало более 180 единиц техники (в том числе, три вертолета Ка-32) и 350 человек личного состава.