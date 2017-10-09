Грезы петербурженки о Турции закончились драмой в туалете Пулково

Следственный комитет на транспорте вынужден проверить заявление петербурженки, снятой службой безопасности Пулково с рейса «Петербург-Даламан». Дама уверяет, что два сотрудника полиции оттащили ее от места посадки в самолет, чтобы изнасиловать. В ответ полиция Пулково предоставит запись видеокамер, на которых женщина находится в столь невменяемом состоянии, что ее транспортируют на инвалидной каталке. «Фонтанка» полагает, что и забавный репортаж можно уместить в новость. Главная же интрига сюжета скрывается в общественной уборной.

По информации «Фонтанки», 8 октября в Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ зарегистрировали заявление 46-летней петербурженки. В нем она излагает чудовищное: 7 октября 2017 года в аэропорту Пулково ее сняли с рейса «Петербург-Даламан», после чего буквально отволокли в дежурную часть линейного отдела транспортной полиции в том же Пулково, где не только составили протокол за пьянку, но и надругались. Притом групповым образом.

По данным «Фонтанки», действительно, 7 октября при посадке на рейс авиакомпании «AZUR» в Турцию, вылетающий в 15:10, службой безопасности аэропорта была остановлена взрослая дама. Претензия к ней выглядела примитивной, так как пассажирка, как «Фонтанке» дословно прокомментировали в Пулково, «была не пьяна, а невменяема».

– Своим ходом она зайти на борт уже не могла, – утверждает наш собеседник.

Как стало известно нашему изданию, появление на месте посадки двух вызванных сотрудников полиции мало что изменило в ситуации, так как дама в прямом смысле не могла передвигаться ни самостоятельно, ни даже при поддержке полицейских. Однако выход был найден.

Вскоре к месту обнаружения тела подогнали кресло-каталку для инвалидов, и петербурженку усадили в него же. Так, процессия в составе двух конвоиров и спящей двинулась уже в помещение дежурной части полиции аэропорта. Время было к 15 часам.

Насколько «Фонтанке» известно, только через пять часов, к 20:00, не улетевшая на курорт смогла в общих чертах понять, где находится. На нее был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.21 – «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». В 21:00 сотрудники полиции выдохнули, так как женщина своим ходом покинула их территорию.

Тем не менее, это явилось началом второй серии приключений. Этим же вечером, 7 октября, она приехала в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, где не только пожаловалась на дурное самочувствие, но и рассказала причину. По ее версии, ее изнасиловали в туалете аэропорта те самые злые полицейские. Медики не смогли найти ни внешних, ни специальных признаков дерзкого преступления, а она дублировала свой гнев в посланном заявлении в Следственный комитет на транспорте.

Как «Фонтанке» рассказали в службе безопасности Пулково, несмотря на раздражение, полицейские уже подняли все съемки с камер, на которых поминутно видно, как заявительница со своими подругами закупается в Duty Free, после чего выпивает то количество спиртного, которое и довело ее до кондиции.

Что касается обвинения в групповом посягательстве на честь, то полицейских действительно было двое. Правда, разного пола. Поэтому утверждение, что нападение на беззащитную туристку произошло в туалете совсем уже любопытно. Так как необходимо выяснить, в какой именно – мужской или женской уборной — все это происходило в дневное время.

В случае, если проверка зайдет в тупик, «Фонтанка» предлагает передать ей это видео. Такая поездка вместо Турции на кресле-каталке по просторным залам Пулково, вне сомнений, займет правильное место в домашней синематеке наших читателей.