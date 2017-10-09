СМИ: Макрон едет в Петербург

Президент Франции Эмманюэль Макрон может стать главным зарубежным гостем Петербургского международного экономического форума в Петербурге.

Об этом 9 октября пишет «Коммерсантъ». Форум пройдет в следующем году с 24 по 26 мая. Источники издания во Франции уточнили, что официально приглашение примут после президентских выборов в России в 2018-м: «Президентские выборы в России состоятся только в марте, и хотя мы предвидим их исход, было бы не совсем правильно принимать уже сейчас приглашение еще не переизбранного Владимира Путина», — цитирует «Коммерсантъ» французских дипломатов. По мнению экспертов, приезд Макрона позволит смягчить отношения с Европейским союзом накануне продления санкций в следующем году.