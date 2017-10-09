Из пруда на юге Петербурга выловили тело утопленника

В парке Интернационалистов из пруда извлекли тело 17-летнего петербуржца, которого родные объявили в розыск сутки назад. Молодой человек до этого не раз уходил из дома.

Как стало известно «Фонтанке», в полицию Фрунзенского района Петербурга заявление о том, что 17-летний сын ушел около 23 часов в субботу и не вернулся, его 50-летний отец принес около полудня 8-го октября. По его словам, молодой человек был налегке — в спортивных штанах и свитере. На поиск несовершеннолетнего были ориентированы наряды, дежурившие в воскресенье.

Около 19.30 пришла информация о том, что из пруда в парке Интернационалистов извлекли тело. Родители опознали в нем пропавшего сына.

Обстоятельства его смерти устанавливаются.