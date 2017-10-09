В деле о рекордной взятке в Минобороны появился гражданский

По делу о крупной взятке в Минобороны арестован гражданский специалист, начальник отдела департамента по обеспечению государственного оборонного заказа ведомства Алексей Гринюк.

Об этом 9 октября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники в следствии. Гринюка подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и получении взятки (ч.4 ст. 159 УК РФ и ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Напомним, ранее такие же обвинения предъявили начальнику отдела техобеспечения продовольственного управления Минобороны полковнику Александру Вакулину и начальнику продовольственного управления полковнику Александру Бережному. Речь идет о взятке в 368 млн рублей, которые якобы они получили от бизнесменов за покровительство и содействие при заключении контрактов на поставку кухонь, пекарен и другой спецтехники для Минобороны.

Как писала ранее «Фонтанка», на чиновников вышли после задержания двух петербуржцев по делу о хищении 20 млн рублей при исполнении госконтракта на поставку питьевой воды для Минобороны от лица фирмы ООО «Профбизнес».