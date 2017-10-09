СМИ: Турпутевки подорожают из-за краха «ВИМ-авиа»

Из-за ухода с рынка компании «ВИМ-авиа» туристические путевки на некоторых направлениях могут подорожать в следующем году на 10-20%.

Об этом 9 октября пишут «Ведомости». В первую очередь цены могут вырасти на направлениях, где проблемная авиакомпания обслуживала много перевозок: речь идет о Сочи, Крыме, Турции, Греции и Кипре.

Напомним, накануне Минтранс заявил, что «активная фаза перевозок туристов» завершилась. До 15 октября «ВИМ-авиа» еще будет осуществлять единичные рейсы — в основном, на Дальний Восток. Билеты проблемного перевозчика на этом направлении будут принимать другие авиакомпании до 28 октября.