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08.10.2017 23:41
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Новый музей блокады Ленинграда построит Никита Явейн

В конкурсе архитектурных проектов на строительство нового музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда» в Петербурге победил проект «Студии 44» Никиты Явейна, сообщает пресс-служба АО «Центр выставочных и музейных проектов» (заказчика конкурса).

В АО уточняют, что решение принято совместно с комитетом по градостроительству и архитектуре и правительством Санкт-Петербурга. Ранее сообщалось, что после сентябрьского вердикта жюри конкурса которое выбрано четыре проекта из девяти представленных на конкурс, решение должны были принять блокадники. Процедура их участия в решении, впрочем, не уточнялась. Сегодня, 8 октября, в Центре выставочных и музейных проектов сообщают, что решение было принято после подсчета голосов и консультаций с жителями блокадного Ленинграда и ветеранскими организациями. 

Четыре проекта, вышедшие в финал — это работы архитектурной мастерской Михаила Мамошина, «Студии 44», «Земцов, Кондиайн и партнеры» и финского архитектурного бюро «Лахдельма&Махламяки». Как ранее писала «Фонтанка», многие блокадники отдавали предпочтение проектам Мамошина и Земуова, некоторые хвалили и финскую работу. 

Теперь АО «Центр выставочных и музейных проектов» объявит конкурс на проектирование объекта. 

Никита Явейн — петербургский архитектор, известный такими проектами, как комплекс Эрмитажа в Главном штабе, железнодорожный вокзал «Олимпийский парк» в Сочи, Академия танца Бориса Эйфмана в Петербурге.

Музей блокады построят на Смольной набережной, в кольце транспортной развязки Орловского тоннеля. Предварительно проект оценивают в 1,4 млрд рублей.


© Фонтанка.Ру

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