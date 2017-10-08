В Ростове-на-Дону горит рынок на 1200 квадратных метрах
В Ростове-на-Дону горит рынок. Огонь охватил 1200 квадратных метров. В 22.03 пожару был присвоен четвертый номер из пяти.
Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, спасатели получили сообщение о возгорании в 21.08 мск. О пострадавших не сообщается.
Ранее сегодня крупный пожар начался на рынке в Москве. Пламя распространилось на 55 тыс. квадратных метров. Часть кровли обрушилась. По последним оценкам МЧС, потушить огонь планируется к утру. На парковке комплекса взорвалось несколько автомобилей.