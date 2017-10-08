На Дворцовой площади задержаны 20 человек, собиравшихся там ночевать

Около двух десятков сторонников Алексея Навального, представителей оппозиционного движения «Артподготовки» и «Весны», после семичасовых попыток устроить несанкционированную акцию на Дворцовой площади оказались в автозаках вечером 8 октября.

По информации «Фонтанки», оппозиционеры в течении всего дня пытались продолжить вчерашнюю акцию за конкурентные выборы в центре Петербурга. Около 15.00 на Дворцовую стянулось около 30 человек. Позже там появился вице-губернатор города Константин Серов.

«Знаете, погода сегодня такая… Идите домой», – сказал чиновник.

Его не послушали. Тем временем, в соцсетях оппозиционеры пытались «путать следы». Пребывая в полной уверенности, что за их «стенограммами» следят полицейские, они умышленно писали, что место сбора будет либо на Марсовом поле, либо у стен Мариинского дворца.

«Это не протест, а чайная оппозиция», – комментировали сторонники Алексея Навального выход на Дворцовую.

Как сообщила «Фонтанке» координатор штаба Навального в Петербурге Полина Костылева, к акции они не имеют никакого отношения.

«Это частная инициатива», – сказала она.

Зато к гуляющим протестующим в середине дня приехал оппозиционер Ильдар Дадин. Его появления никто не ждал. «Фонтанке» активист сообщил, что в Северную столицу прибыл отдохнуть, кроме того, он рассказал нашему изданию о своем отношении к вчерашней раскоординации оппозиционеров.

«Я хочу находить таких же свободных людей, которые не ищут, за кем идти, не ищут ни поводырей, ни баранов, а ищут лидеров. Не в плане вождизма, а в плане «вместе». Вместе принимаем решения и вместе действуем, а не ждём, пока кто-нибудь в интернете скажет: идите туда», – отметил Дадин.

Кроме того, оппозиционер положительно высказался в отношении действия ОМОНа и полицейских.

«Они никогда настолько лояльно не относились к активистам, как вчера. Да, была, одна история, которая выбилась из этого, – женщине разбили голову. Мне кажется, подобная лояльность – распоряжение сверху, где заявили, что ни в Москве, ни в других городах особо людей не трогать», – подчеркнул в беседе с «Фонтанкой» Дадин.

На Дворцовой оппозиционер пробыл полтора часа и уехал. В свою очередь, оставшиеся 30 активистов решили по примеру Москвы ночевать в центре города в знак протеста. Сделать это у них не получилось.

За активистами более семи часов наблюдали сотрудники полиции. Около 22.30 на площади появились новые лица, скандирующие антиправительственные лозунги. Для дежурных сотрудников это стало зелёным светом. Начались задержания. На данный момент в автозаках находятся примерно 20 активистов. Около десятка протестующих смогли убежать от полицейских и ОМОНа.