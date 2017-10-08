В Петербурге умер известный оппозиционный активист Степаныч

На 78-м году жизни скончался оппозиционный активист Игорь Андреев. Об этом 8 октября сообщают в соцсетях его соратники.

«Светлая память нашему Степанычу Игорю Андрееву. Его друзья и врачи делали все, что могли. Он был мужественным и стойким человеком. Честным и искренним», – написал в фэйсбуке яблочник Борис Вишневский.

Ранее сообщалось, что оппозиционер Степаныч (так его называли активисты), не пропускавший ни одну оппозиционную акцию, в последнее время часто болел и обращался за помощью к врачам.

Игорь Андреев – блокадник, начал участвовать в митингах с 1987 года. При советской власти получал предупреждение по статье «Пропаганда и агитация против советской власти».

В интервью «Фонтанке» в 2015 году он объяснял своё участие в митингах так: «Я считаю, что выходы на митинги могут изменить систему. А она, система, – порочная, она уже близка к своему краху. У нас же не существует разделения властей. Все это в провале. Ни один суд не работает по закону, вы бы знали, если б в них ходили. А на Украине случилось такое... нежелательно, чтобы у нас оно было, но нас же толкают, сама действительность толкает. Выхода нет, поэтому мы и поддерживали майдан и не поддерживали войну, которую пытаются развязать представители власти. В моих действиях есть логика, вы не думайте, что я старый и сумасшедший».