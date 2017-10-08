На митинг за единство Испании в Барселоне пришло не менее 350 тыс. человек

Полиция оценила численность акции за сохранение Каталонии в составе Испании, прошедшей в Барселоне 8 октября, в 350 тыс. человек. Организаторы демонстрации заявили, что их было порядка 930 тысяч.

Как пишет The Guardian, акцию организовал профсоюз Societat Civil Catalana. Мероприятие прошло под лозунгом: «Давайте вернемся к здравому смыслу». Митингующие несли в руках как испанские, так и каталонские флаги.

В субботу демонстрации в поддержку единства Испании прошли и в других городах страны, в том числе в Мадриде.