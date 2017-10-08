На митинг за единство Испании в Барселоне пришло не менее 350 тыс. человек
Полиция оценила численность акции за сохранение Каталонии в составе Испании, прошедшей в Барселоне 8 октября, в 350 тыс. человек. Организаторы демонстрации заявили, что их было порядка 930 тысяч.
Как пишет The Guardian, акцию организовал профсоюз Societat Civil Catalana. Мероприятие прошло под лозунгом: «Давайте вернемся к здравому смыслу». Митингующие несли в руках как испанские, так и каталонские флаги.
В субботу демонстрации в поддержку единства Испании прошли и в других городах страны, в том числе в Мадриде.
Справка:
1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости. Ему препятствовали правоохранительные органы, и плебисцит сопровождался массовыми беспорядками, в результате которых пострадали как гражданские лица, так и полицейские. Итоги голосования однозначны: больше 90% его участников выбрало независимость. Конституционный суд Испании признал референдум не соответствующим Конституции. Мадрид объявил, что не намерен вести переговоры с Барселоной, так как это голосование было нелегитимным.
Местные политики, выступающие за независимость автономии, собираются начать 9 октября пленарную сессию парламента Каталонии для обсуждения последствий референдума.