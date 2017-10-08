В Москве у здания Госдумы задержаны 14 человек

Полиция 8 октября задержала 14 человек, собравшихся у здания Госдумы в Москве. Половине из них нет 18 лет.

«Эхо Москвы» указывает, что задержания проходили в связи «с антитеррористическими мерами». «ОВД-Инфо» передает, что в автозак посадили трех активистов «Ассоциации народного сопротивления». Как минимум трех человек отпустили, одному удалось сбежать.

Правоохранители, указывает «ОВД-Инфо», задерживали людей по-разному: кого-то просили показать документы, после чего заводили в автозак. Одного несовершеннолетнего забрали тогда, когда «он просто сидел и смотрел в телефон».