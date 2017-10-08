В Петербурге эвакуировали «Мегу», «Галерею», «Охта молл», «РИО» и гостиницу «Москва»

Сотрудники правоохранительных органов вечером 8 октября проверяют три крупных торговых центра и гостиницу – после звонков анонимов в них ищут бомбы. Из-за угрозы взрыва посетителей и сотрудников эвакуируют.

Как сообщили читатели «Фонтанки», незадолго до восьми часов вечера «по техническим причинам» опустел торговый центр «Охта молл» на Якорной улице. По имеющимся данным, около 400 человек вынуждены были прервать воскресный шопинг после анонимного звонка с предупреждением о якобы заложенной в здании бомбе. На месте работают взрывотехники ОМОН.

По аналогичной причине в это же время на наличие взрывоопасных устройств проверяют «Галерею» на Лиговском проспекте и «Мегу Дыбенко». Помимо этого, по информации «Фонтанки», звонок о заминировании поступил в гостиницу «Москва» на площади Александра Невского. По всем адресам в настоящее время работают сотрудники Росгвардии.

Также по словам очевидцев, людей попросили выйти из ТРЦ «РИО» на улице Фучика.

Напомним, накануне телефонные террористы «заминировали» больше десятка торговых комплексов. Из них эвакуировали 30 тыс. человек. Из-за звонков с предупреждением о якобы возможном взрыве пришлось проверять все станции метро.