Прощание с Константином Сарсанией состоится 10 октября в Москве

Прощание со спортивным директором «Зенита» Константином Сарсанией пройдет 10 октября в Москве.

«Таня Сарсания, сестра Кости, рассказала сейчас о времени и местах всех траурных мероприятий. Все желающие могут проститься с Константином Сарсанией во вторник. Гражданская панихида начнется ориентировочно в 11:00 мск, морг ЦКБ на улице Маршала Тимошенко, 25. Около 13:00 мск состоится отпевание в церкви Ризоположения на улице Донской, 20. Похоронен Костя будет на кладбище Ракитки», — написал 8 октября в Фейсбуке бывший пресс-атташе российской сборной по футболу Илья Казаков.

Константин Сарсания скоропостижно скончался в субботу, 7 октября, в возрасте 49 лет. Причиной его смерти стал оторвавшийся тромб.