Прощание с Константином Сарсанией состоится 10 октября в Москве
Прощание со спортивным директором «Зенита» Константином Сарсанией пройдет 10 октября в Москве.
«Таня Сарсания, сестра Кости, рассказала сейчас о времени и местах всех траурных мероприятий. Все желающие могут проститься с Константином Сарсанией во вторник. Гражданская панихида начнется ориентировочно в 11:00 мск, морг ЦКБ на улице Маршала Тимошенко, 25. Около 13:00 мск состоится отпевание в церкви Ризоположения на улице Донской, 20. Похоронен Костя будет на кладбище Ракитки», — написал 8 октября в Фейсбуке бывший пресс-атташе российской сборной по футболу Илья Казаков.
Константин Сарсания скоропостижно скончался в субботу, 7 октября, в возрасте 49 лет. Причиной его смерти стал оторвавшийся тромб.
Справка:
Константин Сарсания родился 11 июня 1968 года в Москве. Бывший футболист, после окончания карьеры в 1993 работал агентом и тренером. Больше всего запомнился своей работой в «Зените», где он был спортивным директором (июль 2006-2007) и советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики (2008 год). С 8 февраля 2010 года — советник по спортивным вопросам президента Российского футбольного союза Сергея Фурсенко. 27 мая 2017 года вслед за Фурсенко вернулся на пост спортивного директора «Зенита».