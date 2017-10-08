На парковке горящего в Москве рынка взрываются машины

Несколько автомобилей взорвалось 8 октября на парковке горящего торгового комплекса на МКАД в столичном районе Строгино. Огонь охватил 55 тыс. кв. метров. Хлопки продолжаются. По предварительным данным, от дыма пострадало восемь человек.

По сообщениям федеральных СМИ, подземная парковка ТК «Синдика» на 65-м км кольцевой автодороги полностью охвачена огнём. Из здания эвакуировали 3 тыс. человек. По предварительным данным, восемь человек отравились продуктами горения при пожаре. Один из торговцев госпитализирован.

Огонь частично перекинулся на кровлю здания — есть угроза обрушения. На тушение пожара вылетели два вертолета Ка-32. Из-за тушения пожара в районе образовались крупные пробки.

Пожар на рынке возник во второй половине дня на складе на цокольном этаже. Возгоранию присвоен третий номер сложности из пяти возможных.