Координатор «Открытой России» Пивоваров останется с полицейскими до суда

Задержанный координатор движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров, который со вчерашнего дня не может расстаться с сотрудниками полиции, до суда останется в 30-м отделе Василеостровского района. Об этом 8 октября сообщают помощники оппозиционера.

Как писала «Фонтанка», Пивоваров был задержан накануне на трассе в Ленобласти. Его остановили сотрудники ДПС и заподозрили оппозиционера в нехорошем – Пивоварова повезли на медицинское освидетельствование в Сосново. Дорожные полицейские, по словам координатора, подумали, что он находится под влиянием наркотиков. Кровь Пивоварова оказалась чистой.

Однако из Ленобласти оппозиционера повезли на Васильевский остров в 30-й отдел. Вместе с ним были задержаны активисты Василий Кунин и Сергей Чайковский. Всем троим, говорят представители «Открытки», вменяют статью «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции».

«На наш взгляд, задержания связаны с проведением акций оппозиции 7 октября. Хотя официальную причину задержания полицейские объяснить не смогли, а протоколы не составлены. Судебные заседания предварительно состоятся в понедельник, 9 октября. Все задержанные будут содержаться в отделе до судебного заседания», – говорят сторонники Пивоварова.