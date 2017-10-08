Координатор «Открытой России» Пивоваров останется с полицейскими до суда
Задержанный координатор движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров, который со вчерашнего дня не может расстаться с сотрудниками полиции, до суда останется в 30-м отделе Василеостровского района. Об этом 8 октября сообщают помощники оппозиционера.
Как писала «Фонтанка», Пивоваров был задержан накануне на трассе в Ленобласти. Его остановили сотрудники ДПС и заподозрили оппозиционера в нехорошем – Пивоварова повезли на медицинское освидетельствование в Сосново. Дорожные полицейские, по словам координатора, подумали, что он находится под влиянием наркотиков. Кровь Пивоварова оказалась чистой.
Однако из Ленобласти оппозиционера повезли на Васильевский остров в 30-й отдел. Вместе с ним были задержаны активисты Василий Кунин и Сергей Чайковский. Всем троим, говорят представители «Открытки», вменяют статью «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции».
«На наш взгляд, задержания связаны с проведением акций оппозиции 7 октября. Хотя официальную причину задержания полицейские объяснить не смогли, а протоколы не составлены. Судебные заседания предварительно состоятся в понедельник, 9 октября. Все задержанные будут содержаться в отделе до судебного заседания», – говорят сторонники Пивоварова.
Справка:
7 октября по всей России прошли акции сторонников Алексея Навального. Сам оппозиционер в начале октября был арестован на 20 суток за призывы на несанкционированный митинг-встречу в Нижнем Новгороде. Петербургские власти также отказали штабу Навального в организации акции для встречи с политиком, в ответ он призвал своих подписчиков выйти на несогласованный митинг.
По официальным данным петербургского ГУ МВД, на Марсовом поле собралось порядка 1000 митингующих. Вскоре они двинулись в сторону Литейного проспекта. В процессе количество шествующих, включая обычных пешеходов и представителей СМИ, достигло 1800 человек. Почти 40 человек были доставлены в отдел за нарушение ПДД.