Саудовская Аравия входит в Россию через Кадырова

О чём договорились президент России и король Саудовской Аравии, какой стране нужнее сотрудничество и при чём здесь Кадыров – «Фонтанке» объяснил арабист Григорий Косач.

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз ас Сауд завершил трёхдневный государственный визит в Россию. Ему 81 год, он уже не очень охотно летает по миру, и вообще визит монарха надо воспринимать как большое событие. Тем более что отношения между Россией и Саудовской Аравией очень непростые. Несмотря ни на что, король Салман и президент Путин по итогам переговоров подписали пакет из четырнадцати документов. О сотрудничестве в космосе, в сфере цифровых коммуникаций, в торговле, в атомной энергетике, в поставках оружия, в науке, в культуре и даже в соцзащите населения. Саудовская Аравия, видимо, купит российские комплексы С-400 и будет сама собирать автоматы Калашникова.

Почему очень немолодой король прилетел к президенту Путину, кому нужнее сотрудничество – России или Саудовской Аравии, объясняет арабист, профессор кафедры современного Востока РГГУ Григорий Косач.

- Григорий Григорьевич, это ведь первый визит короля Саудовской Аравии в Россию?

– Это первый визит именно короля – в этом статусе. Салман был в Москве и раньше, но - как губернатор столицы и столичной провинции. В истории отношений и с Россией, и с Советским Союзом к нам впервые приезжает человек, занимающий высший пост в саудовской властной иерархии. Во второй половине 1930-х годов в СССР приезжал принц Фейсал, он впоследствии королём стал, но на момент визита в Советский Союз речи об этом не шло. Потом был огромный перерыв – до 2002 года, когда Россию посетил Абдалла. Он тоже позже стал королём, но у нас был ещё как наследник престола. В 2005 году Россию посещал наследник престола и министр обороны принц Султан. И, наконец, в 2015-м в Петербург приезжал на экономический форум принц Мухаммед бен Салман. Он же посещал Сочи перед самым началом российской военной операции в Сирии. А больше – никто из высших чинов саудовской иерархии.

- У России и Саудовской Аравии есть масса противоречий, страны относятся к разным коалициям, воюющим на Ближнем Востоке, у них очень разные интересы в Сирии.

– Это мягко говоря – разные интересы. Они преследуют разные цели. В Сирии Россия выступает как сила, прямо противостоящая саудовским интересам. Да, конечно, обе страны объединяет стремление уничтожить «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в России. – Прим. ред.). Но дальше речь идёт о том, кто потом будет править Сирией. Россия, конечно, неоднократно заявляла, что сражается вовсе не за сохранение Асада на посту президента, но в реальности получается, что мы защищаем режим. В то время как Саудовская Аравия не считала возможным этот режим видеть у власти в Сирии. Есть расхождения и по более серьёзным вопросам.

- Одно такое расхождение – отношения с Ираном. России он друг, а у Саудовской Аравии с ним разорваны дипломатические отношения.

– На встрече с Путиным король Салман говорил, что необходимо положить конец вмешательству Ирана в дела соседних стран. В глазах Саудовской Аравии Иран ведёт себя как держава, которая стремится установить контроль над теми территориями, которые Саудовская Аравия, как бы сказать…

- Над которыми хотела бы установить контроль сама Саудовская Аравия?

– Я хотел выразить эту мысль помягче: которые Саудовская Аравия считает своей монополией.

- А сама Саудовская Аравия вроде как и не вмешивается в дела соседних стран?

– Я вас умоляю! Но есть же некие «святые скрепы»: арабский мир, всё такое, зачем пускать туда не арабов. Часть этого арабского мира – Ирак. Иранцы поддерживают глубокие отношения с шиитской общиной Ирака и руководителями страны, многие из которых сегодня – шииты. Все разговоры, которые ведутся в нашей стране относительно наступления сирийской правительственной армии, конечно, красиво звучат, но в первую очередь в этом участвуют отряды ливанской «Хезболлы». В Саудовской Аравии она внесена в чёрный список, а в России она считается хорошей организацией. Участвуют и вооружённые формирования шиитов иракской общины, то есть – сторонники Ирана в Сирии. А уже потом следует сирийская регулярная армия, которая мало что, честно говоря, из себя представляет. Плюс – поддержка российских офицеров. Наконец, саудовцы недовольны иранским вмешательством, как они считают, в Йемене. То есть позиция саудовцев – «нас окружают». И я согласен, когда вы говорите «а сами-то»: рыльце у них в пушку.

- На фоне всех разногласий – что означает визит на таком уровне?

– Это, если хотите, некий подарок. Привезли в общем-то старого и больного человека, которому такие поездки даются нелегко. В принципе любой визит высшей фигуры одной страны в какую-то другую означает, что уровень отношений либо уже достиг приемлемой высоты, либо может его достигнуть. И этого визита очень долго ждали в России.

- Именно в России?

– Да, Путин направил приглашение королю Салману почти два года назад. У нас очень хотели с помощью этого визита исправить то положение, которое сложилось в отношениях с Саудовской Аравией.

- По итогам российско-саудовских переговоров подписано 14 документов. Они касаются и таких сфер, где у саудовцев давно всё налажено с США.

– В начале зимы король полетит в Вашингтон с большим официальным визитом. И длиться этот визит будет больше, чем в Москву. И реальных соглашений будет подписано больше, чем с Россией. А если вы внимательно посмотрите на перечень документов, подписанных в Москве, то это, в основном, меморандумы о намерениях. И нужно долго ждать, состоится ли это в принципе. Хотя некая конкретика по нескольким позициям есть.

- По космосу – это не меморандум, а уже соглашение. Разве в космосе у саудовцев нет сотрудничества с Соединёнными Штатами?

– Именно Соединённые Штаты отправили в космос первого саудовского (и вообще – первого мусульманского) космонавта. Он, кстати, один из сыновей правящего монарха. Но в начале 1990-х отношения Саудовской Аравии и России в космосе развивались очень активно. Саудовские спутники связи запускались российскими ракетами. Если вы ещё спросите о договорённостях в области мирного атома, то у «Росатома» тоже давно были подписаны соглашения о строительстве атомных электростанций в Саудовской Аравии.

- По поводу производства автомата Калашникова силами Саудовской военно-промышленной компании тоже подписан не меморандум, а уже контракт с «Рособоронэкспортом». Это значит, что армия Саудовской Аравии перейдёт на автоматы Калашникова?

– Оружие, как-никак, известное. Но саудовская армия уже оснащена американским оружием. Есть ещё некоторое количество оружия из Великобритании и из Франции – одного из важных и давних военных партнёров Саудовской Аравии. И кому же придёт в голову переоснащать армию? Это дорого, это трудно, это, в конце концов, просто никому не нужно.

- Зачем тогда им Калашниковы?

– Они будут ими торговать.

- А комплексы С-400, которые Россия намерена им поставлять?

– Вот это как раз пока только меморандум о намерениях. Но эти ракеты, насколько я, человек не военный, понимаю, всё-таки превосходят С-300, проданные Ирану. Вообще, разговоры о поставках российского оружия в Саудовскую Аравию шли с 2004 года.

- Что такое «Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере труда, социального развития и социальной защиты». Это как будет реализовано?

– Это из области бессмысленных бумаг, на это не обращайте внимания.

- Вы говорите, что инициатором визита была Россия. Но раз король приехал, раз все эти документы подписаны – пусть и в форме меморандумов, значит, Эр-Рияд чего-то ждёт от Москвы?

– Они идут по пути смягчения разногласий с Россией. Им кажется, что это можно сделать, развивая в том числе и экономические отношения.

- Там есть что развивать?

– Сейчас эти отношения действительно практически нулевые. Саудовская Аравия занимает 0,1 процента в общем объёме российского внешнеторгового баланса. Но смотрите. У Саудовской Аравии налажено стратегическое сотрудничество с Китаем. Представители обеих стран постоянно ездят друг к другу. Хотя разногласия между саудовцами и китайцами очень серьёзные. И по тем же вопросам, что у саудовцев с Россией. Вспомните: когда Россия блокировала в Совете безопасности ООН разные антиасадовские резолюции, Китай занимал такую же позицию. У Китая прекрасные отношения с Ираном. Когда Си Цзиньпин последний раз ездил в Эр-Рияд, он на обратном пути полетел в Тегеран. Разделяет стороны ещё и проблема терроризма: Саудовская Аравия помогала уйгурам (китайским мусульманам-суннитам. – Прим. ред.) с их бунтом. Однако один саудовский коллега сказал мне: если сегодня изъять китайский капитал из саудовской экономики, то она рухнет. Это была шутка, но, как вы знаете, в каждой шутке есть доля шутки. То есть для саудовцев это – пример того, что можно смягчать политические разногласия, развивая экономические отношения. Втягивая страны, с которыми есть разногласия, в свои «объятия».

- Китай всё-таки – вторая экономика в мире.

– Которая нуждается в саудовской нефти.

- Ни того, ни другого не скажешь о России.

– Да, нам, конечно, нужно начинать с чистого листа это сотрудничество.

- Это нам. А саудовцам оно зачем?

– Они диверсифицируют свои отношения с другими странами. И проводят этот курс давно. Краеугольный камень всей их политики – отношения с Соединёнными Штатами, это святое. Но есть стратегическое партнёрство с Китаем, с Японией, они принимают у себя Мадуро и договариваются с ним по ценам на нефть. Раньше, чем с Россией. Но это всё не обременено политическими обстоятельствами. А с Россией это ещё и обусловлено некоторыми специфическими факторами. Связанными с нашим участием в боевых действиях в Сирии и с нашими контактами с Ираном.

- Хотят дружить против Ирана?

– Они нам как бы говорят: вот что сделали мы, а теперь вы сделайте что-то с вашими отношениями с Ираном, чтобы эти отношения нас не раздражали. Но, повторю, они действительно заинтересованы в диверсификации и развитии экономических отношений. Весной прошлого года они приняли план под названием «Видение Королевства Саудовская Аравия – 2030».

- Что-то мне это напоминает...

– Да-да, мне тоже это многое напоминает. Они тоже напринимали разнообразных нацпроектов развития образования, здравоохранения и так далее. Только они-то обучены доводить дело до конца. А теперь – не смейтесь – они объявили, что хотят развеять миф о святости нефти.

- Саудовцы? У которых нефть – 90 процентов всего экспорта?

– Вот не надо кидаться камнями из стеклянного дома. Они-то уже начали двигаться в этом направлении. И, по моим ощущениям, многого добьются. Главное, что они говорят всему миру: приходите и инвестируйте в нашу экономику, мы открыты миру, мы хотим быть экономикой инвестиций. И у России появляются возможности тоже действовать в этом направлении. И есть много того, что могло бы сделать страны ближе. Другое дело – умеем ли мы работать с ними.

- А мы умеем работать с ними?

– Мы вообще ни с кем не умеем работать. Кроме как с сирийцами – да и те плюются. В Саудовской Аравии меня потрясла их пунктуальность. От арабов я такого никак не ожидал. Но, в любом случае, без этой страны – никуда в современном мире. Хотя бы потому, что это страна исламская.

- Это ещё одна сторона сотрудничества Саудовской Аравии с Россией, точнее – с исламскими регионами нашей страны. А ещё точнее – с Чечнёй, которая в 2018 году начнёт получать саудовские инвестиции. Почему именно этот регион так интересует саудовцев?

– В 2015 году на экономический форум в Петербург приезжает наследник саудовского престола и министр обороны – принц Мухаммед бен Салман. С ним встречаются трое: шейх Равиль Гайнутдин, глава Татарстана Рустам Минниханов и – всеми нами любимый Рамзан Кадыров. С Миннихановым как-то не очень получилось, хотя переговоры о сотрудничестве шли. А с Кадыровым всё вышло. Он был приглашён приехать в Саудовскую Аравию. Помните его крик радости по поводу того, что ему и его матери открыли дверь священной Каабы в Мекке? Была создана саудовско-чеченская комиссия, которой поручили исследовать возможности инвестирования в Чечню. Всё шло прекрасно. Но потом началась операция в Сирии. И Кадыров стал колебаться вместе с генеральной линией партии. Ему надо было доказывать лояльность Кремлю. На международном мусульманском совещании в Грозном была принята фетва, резко осуждавшая ваххабизм. То есть отношения испортились. Потом Кадыров поменял немного курс. В 2016 году побывал в Саудовской Аравии, договорился.

- Зачем это саудовцам?

– Они считают, что вхождение в Россию лучше начать с так называемых мусульманских регионов.

- Это именно Чечня?

– Казань тоже пытается играть в этом свою роль. Там ежегодно проводятся экономические саммиты по линии «Россия – исламский мир», и в них принимают участие саудовские делегации. Но в основном всё-таки – Чечня.

- Это опасно с точки зрения распространения ваххабизма?

– Думаю, что сейчас уже говорить о такой опасности со стороны Саудовской Аравии не стоит. После 11 сентября 2001-го они позакрывали все фонды, которые финансировали террористов, и давно ведут себя очень осторожно.

- Что будет с «верным пехотинцем Путина», если инвестиции из Саудовской Аравии в Чечню окажутся гораздо больше, чем дотации из российского бюджета?

– Человек идёт к своей цели. Сегодня он – «пехотинец Путина», а что будет завтра – не знаю. Это нормальное политическое поведение.

Беседовала Ирина Тумакова, «Фонтанка.ру»