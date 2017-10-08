Водителя избили и задержали за отказ пропустить кортеж главы МВД Дагестана

В Махачкале задержан водитель автомобиля, который не пропустил кортеж главы МВД Дагестана. В ведомстве акцентировали внимание на злостности его нарушений. В Сеть попало видео, где тонированный «БМВ» блокируют два кроссовера со спецсигналами, а выбежавшие из них люди избивают водителя ногами.

Как пишут федеральные СМИ, нарушитель не только не уступил дорогу кортежу главы республиканского МВД, но и создал ряд аварийных ситуаций. Водитель не пропустил ведомственные машины в Каспийске, после чего, опасно маневрируя, попытался скрыться на высокой скорости, и на предложение остановиться согласием не отвечал. Догнать его удалось в Махачкале. После чего сдерживать свой пыл многочисленные преследователи не стали.

«Кавказский узел» со ссылкой на полицию Дагестана сообщает, что водитель задержан за неоднократное грубое нарушение правил дорожного движения. «Интерфакс» узнал, что задержанный имеет судимость по статье о подделке денег, а номера на его машине были подложные. Как пишет РИА Новости, руководство МВД Дагестана назначило служебную проверку в отношении сотрудников полиции, проводивших задержание.