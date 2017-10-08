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08.10.2017 16:09

Водителя избили и задержали за отказ пропустить кортеж главы МВД Дагестана

В Махачкале задержан водитель автомобиля, который не пропустил кортеж главы МВД Дагестана. В ведомстве акцентировали внимание на злостности его нарушений. В Сеть попало видео, где тонированный «БМВ» блокируют два кроссовера со спецсигналами, а выбежавшие из них люди избивают водителя ногами.

 

Как пишут федеральные СМИ, нарушитель не только не уступил дорогу кортежу главы республиканского МВД, но и создал ряд аварийных ситуаций. Водитель не пропустил ведомственные машины в Каспийске, после чего, опасно маневрируя, попытался скрыться на высокой скорости, и на предложение остановиться согласием не отвечал. Догнать его удалось в Махачкале. После чего сдерживать свой пыл многочисленные преследователи не стали.

«Кавказский узел» со ссылкой на полицию Дагестана сообщает, что водитель задержан за неоднократное грубое нарушение правил дорожного движения. «Интерфакс» узнал, что задержанный имеет судимость по статье о подделке денег, а номера на его машине были подложные. Как пишет РИА Новости, руководство МВД Дагестана назначило служебную проверку в отношении сотрудников полиции, проводивших задержание.


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Новости
Статьи
В Египте суд приговорил к смертной казни 13 боевиков
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фото с сайта twitter.com

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Компания «Центр Развития»
06.10.2017 19:00
ООО «Терминал-Ресурс» приглашает на выставку «Жилищный проект»
7 и 8 октября 2017 года в городе на Неве пройдет крупнейшая в сфере недвижимости выставка-семинар для населения «Жилищный проект»
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В преддверии выставки Securika St. Petersburg организаторы выставки пообщались с участниками и задали им несколько вопросов. Как результат - цикл публикаций, где будут представлены ответы участников, чтобы специалисты заранее смогли оценить преимущества посещения выставки Securika St. Petersburg
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Выставка технических средств охраны и оборудования состоится в Петербурге 25-27 октября
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