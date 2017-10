Против независимости Каталонии в Барселоне выступили десятки тысяч человек

Как передает BBC, митингующие несут в руках как испанские, так и каталонские флаги. Отмечается, что в субботу, 6 октября, демонстрации в поддержку единства Испании прошли и в других городах страны, в том числе в Мадриде.

The scene from a pro-Spain demonstration taking place in Barcelona right now, in response to Catalan crisis https://t.co/l6unOTSJh9 pic.twitter.com/TwyyBbYB3a