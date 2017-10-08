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08.10.2017 14:35

Против независимости Каталонии в Барселоне выступили десятки тысяч человек

Десятки тысяч человек вышли на улицы Барселоны 8 октября, выступая против независимости Каталонии от Испании.
Против независимости Каталонии в Барселоне выступили десятки тысяч человек
фото с сайта twitter.com

 

Как передает BBC, митингующие несут в руках как испанские, так и каталонские флаги. Отмечается, что в субботу, 6 октября, демонстрации в поддержку единства Испании прошли и в других городах страны, в том числе в Мадриде.

Ранее сегодня премьер Испании Мариано Рахой заявил, что правительство страны не допустит отделения региона и сделает все для сохранения национального единства.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости. Ему препятствовали правоохранительные органы, и плебисцит сопровождался массовыми беспорядками, в результате которых пострадали как гражданские лица, так и полицейские. Итоги голосования однозначны: больше 90% его участников выбрало независимость. Конституционный суд Испании признал референдум не соответствующим конституции. Мадрид объявил, что не намерен вести переговоры с Барселоной так как этот голосование было нелегитимным.

Местные политики, выступающие за независимость автономии, собираются начать 9 октября пленарную сессию парламента Каталонии для обсуждения последствий референдума.

 


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