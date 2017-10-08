Против независимости Каталонии в Барселоне выступили десятки тысяч человек

Десятки тысяч человек вышли на улицы Барселоны 8 октября, выступая против независимости Каталонии от Испании.

Как передает BBC, митингующие несут в руках как испанские, так и каталонские флаги. Отмечается, что в субботу, 6 октября, демонстрации в поддержку единства Испании прошли и в других городах страны, в том числе в Мадриде.

The scene from a pro-Spain demonstration taking place in Barcelona right now, in response to Catalan crisis https://t.co/l6unOTSJh9 pic.twitter.com/TwyyBbYB3a — BBC News (World) (@BBCWorld) 8 октября 2017 г.

Ранее сегодня премьер Испании Мариано Рахой заявил, что правительство страны не допустит отделения региона и сделает все для сохранения национального единства.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости. Ему препятствовали правоохранительные органы, и плебисцит сопровождался массовыми беспорядками, в результате которых пострадали как гражданские лица, так и полицейские. Итоги голосования однозначны: больше 90% его участников выбрало независимость. Конституционный суд Испании признал референдум не соответствующим конституции. Мадрид объявил, что не намерен вести переговоры с Барселоной так как этот голосование было нелегитимным.

Местные политики, выступающие за независимость автономии, собираются начать 9 октября пленарную сессию парламента Каталонии для обсуждения последствий референдума.