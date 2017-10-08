В Хабаровском крае на трассе перевернулся автобус с 44 пассажирами
Пассажирский автобус, шедший утром 8 октября из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск, перевернулся, пострадала пожилая женщина.
Как передает «Интерфакс» со ссылкой на данные регионального управления МВД, в автобусе находилось 44 человека. Травмы средней степени тяжести получила женщина 70 лет. Остальные пассажиры не пострадали. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель уснул за рулем. В настоящее время проводится проверка.