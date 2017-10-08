В Хабаровском крае на трассе перевернулся автобус с 44 пассажирами

Внимание, 11 класс: вузы РФ опубликовали правила приема на 2018 год

Можно сказать, что дан официальный старт в подготовке к поступлению для нынешних одиннадцатиклассников. Чем знания тонкостей приемной кампании помогут в поступлении? Как пройти на бюджет в ТОП вуз? Обо всем этом расскажут 8 октября на форуме для старшеклассников и их родителей «Как поступить в вуз в 2018 году?»