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08.10.2017 14:20

В Хабаровском крае на трассе перевернулся автобус с 44 пассажирами

Пассажирский автобус, шедший утром 8 октября из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск, перевернулся, пострадала пожилая женщина.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на данные регионального управления МВД, в автобусе находилось 44 человека. Травмы средней степени тяжести получила женщина 70 лет. Остальные пассажиры не пострадали. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель уснул за рулем. В настоящее время проводится проверка.

 


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