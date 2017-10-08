В Москве вновь собравшихся на Манежной площади задержали полицейские

Полиция задержала девять человек, которые собрались на Манежной площади. В ночь на воскресенье группа активистов планировала остаться на ночь на площади, но тогда их вытеснили, а затем задержали полицейские.

Сторонников оппозиционного политика Алексея Навального, вновь пришедших на Манежную площадь в столице, задержали, как передает РБК со ссылкой на одного из организаторов акции в поддержку Навального – Надежду Афанасьеву.

«Нас очень жестко свинтили. Хотя мы ничего не выкрикивали и у нас не было транспарантов. Сейчас мы в автозаке, нас везут в отдел полиции района «Аэропорт», — сообщила она.

О задержаниях также пишет в своем Twitter блогер Денис Стяжкин. Он опубликовал фотографию автозаков на площади. Стяжкин утверждает, что на площади были задержаны 14 человек.

Полицейским судя по всему дали указание задерживать любые массовые скопления людей на Манежке. Активисты пока разбились на группы pic.twitter.com/Xu1InJjwrh — Денис Стяжкин (@styazshkin) October 8, 2017

В субботу в Москве прошла несогласованная акция в поддержку Алексея Навального, в которой приняли участие от 700 (оценка МВД) до 3 тыс. человек (оценка штаба Навального). Мероприятие началось около 18:00 на Пушкинской площади, на митинге были задержаны несколько человек. Затем часть активистов перебралась на Манежную площадь, где, как сообщала «Протестная Москва», они собирались остаться на ночь, но не смогли.