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08.10.2017 13:42

В Москве вновь собравшихся на Манежной площади задержали полицейские

Полиция задержала девять человек, которые собрались на Манежной площади. В ночь на воскресенье группа активистов планировала остаться на ночь на площади, но тогда их вытеснили, а затем задержали полицейские.

Сторонников оппозиционного политика Алексея Навального, вновь пришедших на Манежную площадь в столице, задержали, как передает РБК со ссылкой на одного из организаторов акции в поддержку Навального – Надежду Афанасьеву.

«Нас очень жестко свинтили. Хотя мы ничего не выкрикивали и у нас не было транспарантов. Сейчас мы в автозаке, нас везут в отдел полиции района «Аэропорт», — сообщила она.  

О задержаниях также пишет в своем Twitter блогер Денис Стяжкин. Он опубликовал фотографию автозаков на площади. Стяжкин утверждает, что на площади были задержаны 14 человек.

В субботу в Москве прошла несогласованная акция в поддержку Алексея Навального, в которой приняли участие от 700 (оценка МВД) до 3 тыс. человек (оценка штаба Навального). Мероприятие началось около 18:00 на Пушкинской площади, на митинге были задержаны несколько человек. Затем часть активистов перебралась на Манежную площадь, где, как сообщала «Протестная Москва», они собирались остаться на ночь, но не смогли.

 

Справка:

7 октября более чем в 80 городах России прошли акции сторонников Алексея Навального, который в начале октября был арестован на 20 суток. Петербургские власти не согласовали штабу Навального мероприятие, заявленное как встреча с политиком, в ответ оппозиционер призвал своих подписчиков выйти на несанкционированный митинг.

В Петербурге на акцию протеста вышли от двух до трех тысяч человек, что стало самым многочисленным мероприятием из всех российских городов. По официальным данным ГУ МВД, количество задержанных не превышает 40 человек, в основной массе им вменено нарушение правил дорожного движения, так как с акции на Марсовом поле митингующие отправились на площадь Восстания, попутно перекрыв несколько центральных улиц города.

Ранее на масштабные акции сторонники Навального уже выходили 12 июня и 26 марта. Тогда с лозунгами против коррупции вышли несколько десятков тысяч человек по всей стране, тысячи из них были задержаны.


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