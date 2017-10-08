В Гане в результате взрывов на АЗС погибли шестеро, десятки ранены
Шесть человек погибли 8 октября в результате двух взрывов на автозаправке в столичном пригороде Аккра в Гане, еще 45 пострадали. Сгорели 20 автомобилей.
Как передают местные СМИ, три человека скончались на месте, еще трое погибли от полученных ожогов. Пострадавших доставили в три больницы Аккры. Жители соседних домов и ученики местной школы были эвакуированы. На месте происшествия работают пожарные и спасатели.
По предварительной версии, причиной инцидента стало использование открытого огня для готовки еды возле автозаправки.
Источник: РБК