В Гане в результате взрывов на АЗС погибли шестеро, десятки ранены

Шесть человек погибли 8 октября в результате двух взрывов на автозаправке в столичном пригороде Аккра в Гане, еще 45 пострадали. Сгорели 20 автомобилей.

Как передают местные СМИ, три человека скончались на месте, еще трое погибли от полученных ожогов. Пострадавших доставили в три больницы Аккры. Жители соседних домов и ученики местной школы были эвакуированы. На месте происшествия работают пожарные и спасатели.

По предварительной версии, причиной инцидента стало использование открытого огня для готовки еды возле автозаправки.