Минтранс: «ВИМ-Авиа» завершила активную фазу перевозок пассажиров

Перевозчик «ВИМ-Авиа», оказавшийся на грани банкротства из-за миллиардных долгов, завершил активную фазу перевозок туристов, заявляют в Министерстве транспорта России.

По данным Минтранса, 7 октября компания восемью рейсами перевезла 839 человек из Римини и Брюсселя во Внуково, а также из Внуково в Магадан и китайский Сиань. 8 октября в расписании «ВИМ-Авиа» значится шесть рейсов.

До 15 октября перевозчик будет выполнять единичные регулярные рейсы преимущественно в города Дальнего Востока. Согласно договоренностям с другими авиакомпаниями, они будут до 28 октября принимать пассажиров с билетами «ВИМ-Авиа» на свободные места в самолетах, осуществляющих рейсы в этом направлении.

Росавиация по поручению министра транспорта РФ Максима Соколова вернула экипажи компании из Куала-Лумпура (Малайзия) и Медины (Саудовская Аравия). Сегодня ночью все 40 человек – пилоты, бортпроводники, инженерно-технический персонал и другие работники предприятия – вернулись в Москву.