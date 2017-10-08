В Петербурге 7 октября после звонка о взрывах проверяли все станции метро

Телефонный террорист спровоцировал экстренную проверку всех станций петербургского метрополитена.

Как стало известно «Фонтанке», 7 октября около 13:00 неизвестный позвонил в дежурную службу подземки. Злоумышленник заявил, что «ближайшие» станции метро будут взорваны, и упомянул день рождения президента. О каких именно станциях шла речь, звонивший не сказал. В связи с этим проверку провели на всех станциях. Ничего опасного в вестибюлях не нашли. Тревога была ложной.

Накануне «Фонтанка» писала о закрытиях метро, происходивших в течение дня. Станции проверяли быстро и оперативно открывали.