В Госдуме ожидают принятия закона о запрете контактных зоопарков в ближайшие месяцы

Госдума в скором времени готова рассмотреть законопроект о гуманном отношении к животным, предполагающий запрет контактных зоопарков и содержания в квартирах диких животных.

«Этот закон почти на выходе, он в высокой степени принятия. Это вопрос, могу сказать, ближайших месяцев. Я честно не думала, что этот закон станет резонансным и может взбудоражить столько людей», – сообщила глава комитета Госдумы по экологии Ольга Тимофеева 8 октября в Ставрополе в ходе открытия первого форума «Молодежка ОНФ».

Она уточнила, что работа над законом осложнена тем, что необходимо снять все разногласия во всех спорных вопросах. Кроме того, депутаты не торопятся принимать закон, потому что он должен быть «не быстрым, а именно рабочим».

«Нам надо найти нормальные способы, чтобы общение было безобидным для животных. Сегодня мы настаиваем на запрете передвижных дельфинариев и контактных зоопарков. Необходим и ввод запрета притравочных станций и содержания диких животных в квартирах», – сказала она.

Кроме того, депутат уточнила, что необходимо найти механизмы обязательной вакцинации домашних животных и их чипирования.

Законопроект «Об ответственном обращении с животными» был внесен в Госдуму осенью 2010 года группой депутатов пятого созыва, в марте 2011 года он был принят в первом чтении. Закон предполагалось принять в весеннюю сессию, позже его было решено доработать к осенней.