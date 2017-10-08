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08.10.2017 11:32
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Атака телефонных террористов выгнала на улицу около 30 тыс. петербуржцев

Волна анонимных звонков о заминировании, которая накрыла Северную столицу в субботу, спровоцировала массовые эвакуации торговых центров.

Как стало известно «Фонтанке» 8 октября, в общей сложности после сообщения об угрозе взрыва накануне на выход экстренно попросили почти 30 тыс. человек. Кроме того, эвакуировали 2 тысячи автомобилей, припаркованных к ТЦ и ТРК.

Напомним, 7 октября несколько торговых центров в разных районах Петербурга закрыли на проверку после звонков о минировании зданий. Во всех случаях тревога оказалась ложной.

Справка:

Марафон телефонных террористов в России начался 10 сентября. Атака на Петербург пришлась на 14-е число: правоохранительные органы получили 31 сообщение (звонки и СМС) о заложенных бомбах. В список попали три районные администрации (Центральный, Невский, Приморский районы), почти два десятка торговых центров, два жилых дома. Не остались в стороне даже Смольный и ЗакССиловики обследовали все объекты, угроза взрывов не подтвердилась ни в одном случае.


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