Атака телефонных террористов выгнала на улицу около 30 тыс. петербуржцев
Волна анонимных звонков о заминировании, которая накрыла Северную столицу в субботу, спровоцировала массовые эвакуации торговых центров.
Как стало известно «Фонтанке» 8 октября, в общей сложности после сообщения об угрозе взрыва накануне на выход экстренно попросили почти 30 тыс. человек. Кроме того, эвакуировали 2 тысячи автомобилей, припаркованных к ТЦ и ТРК.
Напомним, 7 октября несколько торговых центров в разных районах Петербурга закрыли на проверку после звонков о минировании зданий. Во всех случаях тревога оказалась ложной.
Справка:
Марафон телефонных террористов в России начался 10 сентября. Атака на Петербург пришлась на 14-е число: правоохранительные органы получили 31 сообщение (звонки и СМС) о заложенных бомбах. В список попали три районные администрации (Центральный, Невский, Приморский районы), почти два десятка торговых центров, два жилых дома. Не остались в стороне даже Смольный и ЗакС. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов не подтвердилась ни в одном случае.