Атака телефонных террористов выгнала на улицу около 30 тыс. петербуржцев

Волна анонимных звонков о заминировании, которая накрыла Северную столицу в субботу, спровоцировала массовые эвакуации торговых центров.

Как стало известно «Фонтанке» 8 октября, в общей сложности после сообщения об угрозе взрыва накануне на выход экстренно попросили почти 30 тыс. человек. Кроме того, эвакуировали 2 тысячи автомобилей, припаркованных к ТЦ и ТРК.

Напомним, 7 октября несколько торговых центров в разных районах Петербурга закрыли на проверку после звонков о минировании зданий. Во всех случаях тревога оказалась ложной.