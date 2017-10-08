В Китае отчитались о наказании за коррупцию 1,3 млн чиновников за 4 года

В Китае с 2013 года наказали около 1,34 млн чиновников, уличенных в коррупции. Почти половина из них — чиновники из деревень и сел.

Как передает Reuters 8 октября, об этом сообщает центральная комиссия Коммунистической партии по проверке дисциплины.

Председатель КНР Си Цзиньпин сделал основой своей политики антикоррупционную кампанию, которая носит название «стратегия тигров и мух» (речь идет о высокопоставленных чиновниках и чиновниках, работающих на незначительных должностях).

Среди наказанных за коррупцию 648 тыс. были чиновниками из деревень и сел, чьи преступления относятся к мелкой коррупции. Кроме того, надзорные органы проверили 155 тыс. партийных организаций (почти 95% всех структур партии).

Под подозрение попадают и крупные чиновники. В августе китайские власти начали расследование в отношении главы антикоррупционного комитета Министерства финансов Мо Цзяньчэна. До этого по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями с целью обогащения был уволен начальник управления по контролю за безопасностью на производстве Ян Ханьнин.

В январе комиссия КПК по проверке дисциплины приговорила чиновника финансового управления уезда Поян Ли Хуабо к пожизненному тюремному заключению. Он был обвинен в коррупции и некоторое время провел в Сингапуре.