СМИ: В номере убийцы из Лас-Вегаса нашли записку с расчётами расстрела

Обнаруженная в номере стрелка из Лас-Вегаса в гостинице Mandalay Bay записка содержит расчеты того, куда ему нужно было целиться, дабы убить как можно большее число людей.

Об этом 7 октября сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах, знакомый с ходом расследования. Ранее канал утверждал, что данные, содержащиеся в записке, были «значимыми» для стрелка.

Напомним, 1 октября 64-летний американец Стивен Пэддок, оказавшийся сыном гангстера и миллионером, открыл огонь из автоматического оружия по участникам фестиваля кантри-музыки, находясь на 32-м этаже в номере отеля Mandalay Bay, а потом покончил с собой. Погибли 59 человек (по другим данным – 58), пострадали более 500.