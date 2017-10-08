В Москве после лавины ложных звонков задержали телефонного «минёра»

В Москве вечером в пятницу, 6 октября, задержали подозреваемого в ложном сообщении о заложенной бомбе. Мужчина «минировал» магазин на Ленинградском проспекте. Связан ли он с волной «телефонного терроризма» по всей России, неизвестно.

Как сообщает ТАСС, задержанный, 42-летний житель подмосковного Зарайска, звонил прямо из магазина. На место прибыли полицейские, взрывного устройства они не нашли. По факту заведено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о терроризме. С какой целью мужчина совершил звонок, не уточняется.

Напомним, в пятницу, 6 октября, из-за ложных звонков о бомбах в Москве эвакуировали по разным оценкам от 130 до 160 тыс. человек. В субботу «минирования» в столице продолжились.