Новый посол США в РФ назвал своей целью восстановление доверия между державами

Своей основной целью новый посол США в России Джон Хантсман считает восстановление доверия между двумя государствами. Первым шагом к улучшению отношений, по его мнению, будет восстановление суверенитета Украины.

Об этом он заявил 7 октября на формальной церемонии принятия присяги в Солт-Лейк-Сити. Официальную присягу он принял 29 сентября в Вашингтоне, а в Солт-Лейк-Сити приехал, так как раньше был губернатором штата Юта.

Хантсман признал, что отношения между Вашингтоном и Москвой сейчас являются «самыми сложными в мире». При этом их характеризует «низкий уровень доверия».

Говоря о ситуации с Украиной, Хантсман заметил, что «это проблема не только для США, но и для Европы, Канады и буквально для каждой развитой страны».

По мнению дипломата, Россия и США должны работать вместе, чтобы привлечь Северную Корею к переговорам. Пхеньян является международной угрозой и угрозой для своих соседей, в том числе России, заявил Хантсман, добавив, что КНДР в течение многих лет нарушала нормы международного права.

Еще одной общей целью России и США Хантсман назвал борьбу с «Исламским государством» (запрещенная в России организация).

Описывая проблемы, стоящие перед Россией и США, дипломат счел восстановление отношений длительным процессом.

По данным издания, Хантсман должен вернуться в Россию из США во вторник, 10 октября.

До своего назначения Хантсман возглавлял Атлантический совет — исследовательскую организацию, занимающуюся внешнеполитическими вопросами. Карьеру дипломата он начал еще в 1983 году, когда стал помощником первого советника президента США. Хантсман работал на постах руководителя дипмиссий США в Сингапуре и Китае, посольство в Пекине он возглавлял с 2009 по 2011 год.