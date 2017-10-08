Трамп обвинил Иран в финансировании КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и КНДР сотрудничают в торговой сфере, а также нарушают положения ядерной сделки. По его словам, Иран — плохой игрок, и обращаться с ним нужно соответствующим образом.

«Я убежден, что они финансируют Северную Корею, я убежден, что они торгуют с Северной Кореей, я убежден, что они ведут с ней дела, и это абсолютно недопустимо»,— сказал американский президент в интервью телеканалу TBN 7 октября.

5 октября The Washington Post сообщила о планах Дональда Трампа на следующей неделе объявить о прекращении международной сделки по иранской ядерной программе. По мнению главы США, Иран не соблюдает условия соглашения, что угрожает американской национальной безопасности.

Ранее Трамп обвинял Иран в совместной работе с КНДР – сразу после проведения Северной Кореей испытаний водородной бомбы.