Следствие выясняет, почему на самом деле скорая не успела к умирающей во время протестов в Петербурге

Следственный комитет Петербурга срочно возбудил уголовное дело после смерти женщины в разгар шествия сторонников Алексея Навального. Запоздалое прибытие скорой помощи к умирающей пациентке квалифицировано как причинение смерти по неосторожности.

Как сообщает городское ГСУ СК, 7 октября в скорую помощь поступил вызов из квартиры на Колокольной улицы в Центральном районе. 55-летняя жительница почувствовала себя плохо. По данным «Фонтанки», ей в горло попал инородный предмет.

«На Колокольную были направлены врачи из Мариинской больницы. Однако проезд Невского проспекта был затруднен. В связи с этим была направлена другая бригада скорой помощи, которая констатировала смерть женщины», – отметили в ГСУ СК.

Как следует из релиза, в ночь на 8 октября проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия для выяснения всех обстоятельств.

Очевидно, поводом к возбуждению дела стало сообщение комитета здравоохранения Петербурга о нештатной ситуации. «Интерфакс» со ссылкой на ведомство сообщил, что вызов поступил в 18 часов 48 минут, бригада выехала, но на углу Невского и Литейного проспектов проезд скорой оказался заблокирован. Для проезда были подключена ДПС.

Мариинская больница расположена на Литейном проспекте, 56 – на участке между улицей Жуковского и Невским проспектом. В комитете здравоохранения «Фонтанке» уточнили, что проезд до угла с Невским у скорой занял две минуты, на углу бригада попала в пешеходный затор, из-за чего дорога до Колокольной улицы заняла 16 минут. К этому времени до пациентки добралась экстренно вызванная вторая бригада, но все равно оказалось поздно.

Под затором, очевидно, имелись в виду протестующие, которые вышли на инициированную Алексеем Навальным акцию за конкурентные выборы. Именно они, численностью не менее тысячи человек, присутствовали в указанное комитетом здравоохранения время на Литейном проспекте.

Достоверно известно, что в момент вызова скорой помощи (18.48) все протестующие находились на Литейном проспекте севернее расположения Мариинской больницы – на участке между улицами Пестеля и Некрасова. Он был оцеплен сотрудниками полиции в 18 часов 42 минуты, из него никого не выпускали. Инициированные ими мероприятия по задержанию продолжались около получаса. Участок Литейного проспекта от Мариинской больницы до Невского был свободен от протестующих, они не успели туда дойти. И свободен для автомобильного движения.

«Фонтанка» попросила УГИБДД Петербурга и области уточнить, действительно ли для проезда скорой помощи около семи вечера 7 октября медики обращались к нарядам ДПС для расчистки проезда. В ведомстве ответили, что такой информации нет.