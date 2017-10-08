Полиция разогнала ночную акцию протеста на Манежной площади в Москве

Московская полиция, которая на протяжении всего дня не разгоняла акции сторонников оппозиционного политика Алексея Навального в столице, в ночь на 8 октября все же освободила Манежную площадь от активистов. Там находилось несколько десятков протестующих, они намеревались стоять неподалеку от Кремля всю ночь.

Как сообщает «Медуза», протестующие под давлением полиции спустились в метро. Некоторые из них, судя по онлайн-трансляции, собираются ехать протестовать на Чистые пруды.

Призывы ехать на Чистые пруды, вероятно, связаны с тем, что именно там проходила акция Оккупай Абай в мае 2012 года, когда активисты провели на улицах Москвы несколько дней.

Публикация от Андрей Павлов (@ap_now) Окт 7 2017 в 1:12 PDT