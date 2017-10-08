Полиция разогнала ночную акцию протеста на Манежной площади в Москве
Московская полиция, которая на протяжении всего дня не разгоняла акции сторонников оппозиционного политика Алексея Навального в столице, в ночь на 8 октября все же освободила Манежную площадь от активистов. Там находилось несколько десятков протестующих, они намеревались стоять неподалеку от Кремля всю ночь.
Как сообщает «Медуза», протестующие под давлением полиции спустились в метро. Некоторые из них, судя по онлайн-трансляции, собираются ехать протестовать на Чистые пруды.
Призывы ехать на Чистые пруды, вероятно, связаны с тем, что именно там проходила акция Оккупай Абай в мае 2012 года, когда активисты провели на улицах Москвы несколько дней.
Справка:
7 октября более чем в 80 городах России прошли акции сторонников Алексея Навального, который в начале октября был арестован на 20 суток. Петербургские власти не согласовали штабу Навального мероприятие, заявленное как встреча с политиком, в ответ оппозиционер призвал своих подписчиков выйти на несанкционированный митинг.
В Петербурге на акцию протеста вышли от двух до трех тысяч человек, что стало самым многочисленным мероприятием из всех российских городов. По официальным данным ГУ МВД, количество задержанных не превышает 40 человек, в основной массе им вменено нарушение правил дорожного движения, так как с акции на Марсовом поле митингующие отправились на площадь Восстания, попутно перекрыв несколько центральных улиц города.
Ранее на масштабные акции сторонники Навального уже выходили 12 июня и 26 марта. Тогда с лозунгами против коррупцию вышли несколько десятков тысяч человек по всей стране, тысячи из них были задержаны.