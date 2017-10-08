После расстрела семьи моряка в Петербурге возбудили дело

В Петербурге возбуждено уголовное после расстрела семьи моряка. В квартире на Петергофском шоссе найдены тела двух человек.

Как сообщили в ГСУ СК Петербурга 7 октября, по неустановленным мотивам глава семьи застрелил супругу и пытался двумя выстрелами совершить убийство 37-летней дочери. Она, получив ранения, сбежала из квартиры. По версии СК, после стрельбы мужчина покончил с собой.

Выжившая причин покушения отца не знает. Детальных показаний она пока не дала из-за тяжелого состояния.

Инцидент квалифицирован по статье 105 УК РФ «Убийство двух лиц».