Российский гимнаст Белявский стал вторым в финале ЧМ в упражнении на коне

Российский гимнаст Давид Белявский занял второе место в финале чемпионата мира, проходящего в канадском Монреале, в упражнении на коне. Он набрал 15,100 балла.

Титул чемпиона мира на этом снаряде достался британцу Максу Уитлоку (15,441), третье место занял китаец Жотен Сяо (15,066).

Белявский в четверг в финале личного многоборья финишировал четвертым, потеряв возможность бороться за медали после падения на заключительном снаряде – перекладине.

Белявский – двукратный призер Олимпиады-2016. На чемпионате Европы – 2017 был первым в упражнении на коне и третьим – на перекладине.