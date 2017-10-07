Росгвардия: Мы никого не били и не задерживали в Петербурге

Спецназ Росгвардии принимал участие в обеспечении порядка 7 октября в Петербурге, но физическую силу к гражданам не применял, говорится в официальном заявлении ведомства.

Таким образом Росгвардия опровергает слова правозащитницы Марины Букиной, которая заявила, что в ходе задержания на несанкционированной акции сотрудник ОМОН ударил ее дубинкой по голове.

Как уверяют в силовом ведомстве, сотрудники ОМОН стояли в оцеплении вместе с полицейскими ГУ МВД, но непосредственно задержание не осуществляли, физическую силу и специальные средства не применяли. Поэтому ударить кого-то по голове дубинкой не могли.

В свою очередь правозащитница, которой потребовалась медицинская помощь, планирует обратиться с заявлением в полицию.