Росгвардия: Мы никого не били и не задерживали в Петербурге
Спецназ Росгвардии принимал участие в обеспечении порядка 7 октября в Петербурге, но физическую силу к гражданам не применял, говорится в официальном заявлении ведомства.
Таким образом Росгвардия опровергает слова правозащитницы Марины Букиной, которая заявила, что в ходе задержания на несанкционированной акции сотрудник ОМОН ударил ее дубинкой по голове.
Как уверяют в силовом ведомстве, сотрудники ОМОН стояли в оцеплении вместе с полицейскими ГУ МВД, но непосредственно задержание не осуществляли, физическую силу и специальные средства не применяли. Поэтому ударить кого-то по голове дубинкой не могли.
В свою очередь правозащитница, которой потребовалась медицинская помощь, планирует обратиться с заявлением в полицию.
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Справка:
7 октября более чем в 80 городах России прошли акции сторонников Алексея Навального, который в начале октября был арестован на 20 суток. Петербургские власти не согласовали штабу Навального мероприятие, заявленное как встреча с политиком, в ответ оппозиционер призвал своих подписчиков выйти на несанкционированный митинг.
В Петербурге на акцию протеста вышли от двух до трех тысяч человек, что стало самым многочисленным мероприятием из всех российских городов. По официальным данным ГУ МВД, количество задержанных не превышает 40 человек, в основной массе им вменено нарушение правил дорожного движения, так как с акции на Марсовом поле митингующие отправились на площадь Восстания, попутно перекрыв несколько центральных улиц города.
Ранее на масштабные акции сторонники Навального уже выходили 12 июня и 26 марта. Тогда с лозунгами против коррупцию вышли несколько десятков тысяч человек по всей стране, тысячи из них были задержаны.