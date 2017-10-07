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07.10.2017 23:43
3 Комментариев

Футбол остался без Сарсании

На 50-м году скончался спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания. Пишут, что оторвался тромб. Мало про кого можно сказать "это невосполнимая утрата для российского футбола". Про Сарсанию - можно.
Футбол остался без Сарсании

Большим футболистом не был, поиграл в дубле "Динамо" с Андреем Кобелевым, покатался по Воронежам и Орджонидзе, умудрился уехать в низшие французские лиги, забил один гол за "Дюнкерк". Уже в 1994-м году стал профессиональным футбольным агентом и во многом опередил еще только складывающийся российский футбольный рынок.

У Константина было невероятный талант переговорщика. Он прекрасно находил общий язык и с газовыми чиновниками, и с членами Центрального Совета общества "Динамо", и с профессиональными футболистами. Последнее, поверьте, это вообще отдельный вид спорта. Он помогал Дмитрию Хохлову уехать в голландский ПСВ и проводил непростые переговоры с Диком Адвокатом еще во времена президентства Бориса Ельцина.

Сарсания совершенно точно не походил на образ типичного футбольного агента рубежа веков. Обаятельный, остроумный, очень открытый. На фоне невозможности найти фотографию того или иного агента эта открытость бросалась в глаза. На фоне убийства агента Юрия Тишкова у собственного дома эта открытость начинала играть новыми красками.

Вклад Константина в новейшие успехи "Зенита" невозможно переоценить. Именно Сарсания в декабре 2002-года предложил президенту Виталию Мутко на позицию главного тренера чеха Властимила Петржелу. 2002-ой год "Зенит" закончил на 12-м месте. В 2003-м город праздновал первое в истории петербургского футбола серебро. Во многом ту команду помогал Петржеле сформировать Сарсания.

Со второй попытки уже во времена президентства Сергея Фурсенко Сарсания смог собрать команду, которая выиграла первое российское золото и прогремела в Европе. Собственно, окончательно уговорить Дика Адвоката переехать в Петербург помог Фурсенко именно Сарсания, который знал Дика к тому моменту с десяток лет.

Сарсания вернулся в "Зенит" в мае этого года вместе с Фурсенко, помог заключить контракт с Роберто Манчини, трудоустроил 14 футболистов на выход и привел 11 новых футболистов основного состава. Во многом успехи этого нового "Зенита" – его успехи. У Сарсании вообще был талант придумывать команды, собирать их по кусочкам. Об этом Костином умении могут многое рассказать Курбан Бердыев и ростовские любители футбола.

Константин всегда хотел стать тренером: после того, как закончился его второй зенитовский период, Сарсания возглавил "Химки", поработал в не чужом для себя "Факеле" и несколько лет трудился в "Атлантасе" из Клайпеды. Я как раз дозванивался до Константина в его подмосковный период и меня поразил тогда по телефону совершенно юношеский энтузиазм начинающего тренера: такое отношение к профессии не подделать, я абсолютно убежден, что для Сарсании было принципиально важно реализоваться в роли главного тренера. И эта принципиальность всегда вызывала уважение.

Сарсания блестяще работал с молодежью. Определенно можно сказать, что это приносило ему удовольствие. Собственно, впервые в публичном пространстве российского футбола Константин прозвучал с "Спортакадемклубом", московским инкубатором молодых футболистов. Воспитаннику "Спортакадемклуба" Виктору Будянскому помог переехать в Серию А. Многих футболистов того "Спортакадемклуба" в середине нулевых принял в себя зенитовский дубль.

Понятно, что некролог это не только про того, кто ушел, это и эгоистичное "а как же нам дальше тут?". Мы были много лет знакомы, много раз разговаривали и формально в режиме интервью, и неформально болтали на многочисленных матчах. Костино "Федюня" всегда вызывало желание улыбнуться. У него была удивительная манера, о которой знали многие журналисты: Сарсания очень ловко выключал ненормативную лексику, когда работал в прямом эфире телевидения или радио, и виртуозно включал ее в печатных интервью. Сейчас в интернете болельщики "Зенита" вспоминают свои личные истории, связанные с Костей, и вспоминают сказанные за его здоровья тосты. Все соцсети футболистов, хоть когда-то работавших с ним, – в черно-белой фотографии Константина Сергеевича. Для футбольного агента или спортивного директора – это совершенно уникальная память. Светлая память, Константин Сергеевич.

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"

 


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комментарии пользователей (3)
kakwo
8 октября 2017 г. 00:51
то просто ужасно..
Evrona
8 октября 2017 г. 00:35
Лучший спортивный директор страны. Спасибо, Константин Сергеевич! Светлая память!
theHard
8 октября 2017 г. 00:05
Спасибо, Фёдор. Как жаль мужика и профессионала(( Светлая память!
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