В Петербурге помощник координатора штаба Навального оштрафован на 20 тысяч рублей

Помощника руководителя петербургского штаба Навального Андрея Горшкова признали виновным в нарушении правил организации и проведения митинга. Об этом 7 октября сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Октябрьский районный суд принял решение оштрафовать Горшкова на 20 тысяч рублей. Ранее по этой же статье и на ту же сумму были оштрафованы юрист штаба Денис Михайлов и его коллега по цеху Михаил Сосин. Вся троица была задержана за несколько часов до начала несанкционированного митинга оппозиционеров в центре города на Неве. Скорее всего, решения суда будут обжалованы.

В Петербурге 7 октября на акцию протеста вышли от двух до трех тысяч человек, что стало самым многочисленным мероприятием из всех российских городов, где прошли мероприятия в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. По официальным данным ГУ МВД, количество задержанных не превышает 40 человек, в основной массе им вменено нарушение правил дорожного движения, так как с акции на Марсовом поле митингующие отправились на площадь Восстания, попутно перекрыв несколько центральных улиц города.