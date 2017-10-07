Медики заявили, что не успели к умирающей из-за протестов в центре Петербурга

Пожилая жительница Центрального района Северной столицы скончалась до приезда врачей. Следователям бригада заявила, что оперативно доехать им помешали толпы людей, вышедшие на проезжую часть в ходе несанкционированной акции протеста.

Как стало известно «Фонтанке», 7 октября в 18.48 медики Мариинской больницы получили вызов – у пенсионерки из дома на Колокольной улице случился сердечный приступ. Скорая выехала на место, но в районе Литейного проспекта столкнулась с толпой митингующих, которые перекрыли дорожное движение. Карету заблокировали. Медики попросили своих коллег из другой скорой подменить их на выезде на Колокольную. Пока врачи пытались добраться до потенциальной пациентки, бабушка умерла.

На данный момент в её квартире работают оперативники угрозыска Центрального района и сотрудник Следственного комитета. Проводится проверка. Не исключено, что по её итогам будет возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Напомним, 7 октября около тысячи человек собрались на Марсовом поле, но через полчаса большая часть по непонятным причинам оставила территорию у Вечного огня и двинулась в сторону площади Восстания. Кто-то всё же решил остаться на Марсовом, а кто-то, разозлившись на отсутствие координации, отправился домой. По пути к площади Восстания толпа митингующих столкнулась с оцеплением ОМОНа. Начались задержания, которые продолжились у торгового центра «Галерея» близ Московского вокзала. Петербургское ГУ МВД официально заявляет о 38 задержанных.