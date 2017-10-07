Медики заявили, что не успели к умирающей из-за протестов в центре Петербурга
Пожилая жительница Центрального района Северной столицы скончалась до приезда врачей. Следователям бригада заявила, что оперативно доехать им помешали толпы людей, вышедшие на проезжую часть в ходе несанкционированной акции протеста.
Как стало известно «Фонтанке», 7 октября в 18.48 медики Мариинской больницы получили вызов – у пенсионерки из дома на Колокольной улице случился сердечный приступ. Скорая выехала на место, но в районе Литейного проспекта столкнулась с толпой митингующих, которые перекрыли дорожное движение. Карету заблокировали. Медики попросили своих коллег из другой скорой подменить их на выезде на Колокольную. Пока врачи пытались добраться до потенциальной пациентки, бабушка умерла.
На данный момент в её квартире работают оперативники угрозыска Центрального района и сотрудник Следственного комитета. Проводится проверка. Не исключено, что по её итогам будет возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Напомним, 7 октября около тысячи человек собрались на Марсовом поле, но через полчаса большая часть по непонятным причинам оставила территорию у Вечного огня и двинулась в сторону площади Восстания. Кто-то всё же решил остаться на Марсовом, а кто-то, разозлившись на отсутствие координации, отправился домой. По пути к площади Восстания толпа митингующих столкнулась с оцеплением ОМОНа. Начались задержания, которые продолжились у торгового центра «Галерея» близ Московского вокзала. Петербургское ГУ МВД официально заявляет о 38 задержанных.
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Справка:
7 октября по всей России прошли акции сторонников Алексея Навального. Сам оппозиционер в начале октября был арестован на 20 суток за призывы на несанкционированную митинг-встречу в Нижнем Новгороде. Петербургские власти также отказали штабу Навального в организации акции для встречи с политиком, в ответ он призвал своих подписчиков выйти на несанкционированный митинг.
Ранее Навальный провел согласованные встречи в Омске, Новосибирске, Архангельске, Хабаровске и других городах.
Сторонники Навального уже выходили на масштабные акции 12 июня и 26 марта. Тогда с лозунгами против коррупции выступили несколько десятков тысяч человек по всей стране. Тысячи из них были задержаны.